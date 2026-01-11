Politica

Oggi l'assemblea provinciale del M5S

Galletti: «Lavoriamo su questioni ambientali e bandi europei»

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 Gennaio 2026 20:02
Oggi l'assemblea provinciale del M5S

Firenze, 11 gennaio 2025 – Si è svolta all'hotel Mirage di Firenze l'assemblea provinciale fiorentina del Movimento 5 Stelle, la prima del ciclo di assemblee provinciali che nelle prossime settimane vedrà impegnato il Movimento toscano. È stata la prima occasione del nuovo anno per presentare gli eletti e fare il punto sulle priorità politiche e programmatiche per la regione. Presenti i consiglieri regionali Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli, l'assessore regionale David Barontini e il deputato e coordinatore provinciale fiorentino Andrea Quartini.

«La nostra attenzione alle questioni ambientali è altissima. Ci stiamo impegnando per garantire innanzitutto controlli e monitoraggi appropriati. Per questo dobbiamo verificare che ARPAT abbia, oltre alla necessaria indipendenza, un finanziamento adeguato, una programmazione di turnover del personale e adeguati strumenti. È urgente inquadrarne le condizioni operative perchè sulla Toscana pesano questioni ambientali importanti come quella del Keu, o quella dei PFAS, e la Regione ha bisogno di un’agenzia che possa lavorare al massimo delle sue potenzialità, e pienamente efficiente per poter supportare l’esecutivo»: così la consigliera regionale Irene Galletti a margine dell’assemblea provinciale fiorentina del Movimento 5 Stelle.

«Come Movimento 5 Stelle – prosegue – stiamo lavorando a un progetto che rafforzi il potenziale della Regione di intercettare i fondi strutturali del settennato prossimo venturo: è importantissimo, soprattutto in questo momento in cui siamo agli sgoccioli del PNRR ed è in essere la nuova programmazione dei fondi strutturali e l’individuazione delle nuove esigenze – programmazione ed esigenze che purtroppo vedranno un forte accentramento a livello nazionale».

Approfondimenti

Per Luca Rossi Romanelli, «essendo in maggioranza abbiamo veramente la possibilità di agire direttamente sulla vita dei cittadini e possiamo portare in Regione le istanze che vengono dai territori, trasformandole in realtà operativa. Per farlo, e per trovare la sintesi fra quattro forze politiche diverse, serve che la maggioranza si confronti continuamente; l'impressione che abbiamo avuto fino ad ora, anche rispetto alle prime scelte del Presidente Giani, è che dentro questa maggioranza si riesca a lavorare e che la nostra voce come Movimento 5 Stelle abbia effettivamente un peso. Sicuramente potremo incidere sull'organizzazione della sanità, ma potremmo anche incidere molto sulla sburocratizzazione rispetto alle implementazioni delle energie rinnovabili, soprattutto nell'ottica delle comunità energetiche».

Notizie correlate
Tag
In evidenza