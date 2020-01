Domani vento forte a Firenze

Il codice giallo sul territorio fiorentino inizierà alle 13:00 e durerà fino alla mezzanotte di domenica 19 gennaio. E’ arrivata la neve sull'Appennino

A partire dal pomeriggio di domenica è previsto in Toscana un rinforzo del vento di Grecale che diventerà vento forte in serata e nella notte tra domenica e lunedì. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interesserà tutta la regione (ad esclusione della Versilia e della Romagna-Toscana) dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, domenica 19 gennaio.

Allerta gialla domani a Firenze per rischio vento forte. Lo segnala il nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale. L’allerta inizierà alle 13 e durerà fino alle 23.59. Per info 0557890.

E’ arrivata la neve sulla montagna toscana, come era stato ampiamente annunciato. Il paesaggio è tornato bianco dopo un mese dall’ultima nevicata. Gli accumuli non sono stati elevatissimi, ma comunque sufficienti a ridare un aspetto invernale al paesaggio. Soddisfazione da parte degli impiantisti, ma una bella notizia anche per gli amanti dell’outdoor: sci alpinisti ed escursionisti potranno finalmente dedicarsi alle loro attività preferite.