Domani riapre via dei Serragli

Proseguono i lavori in lungarno Acciaiuoli. Sospeso il cantiere di via dei Pandolfini

In questi giorni a seguito delle disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del virus COVID-19 alcuni cantieri sulle strade cittadine sono stati sospesi o rinviati. Tra quelli in pausa quello di via dei Pandolfini (da venerdì scorsi), sta invece andando avanti quello di lungarno Acciaiuoli mentre in via dei Serragli l’impresa sta completando le rifiniture nel tratto (da via di Santa Maria a via di Serumido) finora interessato dal cantiere per riaprire domani al transito. Rinviato invece l’avvio della fase successiva del cantiere.