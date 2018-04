Domani pomeriggio la sfida con la Roma

Le parole del Mister alla vigilia. C'è anche Nainggolan tra i 22 convocati da Eusebio Di Francesco

VIDEO — Domani la sfida ai giallorossi nella 32^ giornata di Serie A. Convocati per la partita contro la Roma:

Benassi, Biraghi, Cerofolini, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Saponara, Simeone, Sottil (21), Sportiello, Veretout, Vitor Hugo.

Come anticipato in conferenza stampa da Eusebio Di Francesco, non ci saranno Cengiz Under e Diego Perotti: “Dobbiamo guadare avanti, alle porte abbiamo una partita importante contro la Fiorentina, che cercherà di prepararla al meglio: abbiamo qualche problemino con i calciatori sapendo che poi ci saranno Barcellona e Derby. Dobbiamo preparare queste partite al meglio con la consapevolezza che stiamo crescendo in mentalità, ma ancora non basta, il risultato dice questo” “Cengiz non sarà convocato per domani, con la speranza di poterlo mettere in gruppo con il Barcellona, cosa che potrebbe essere possibile. Nainggolan oggi farà il provino decisivo per poterci essere già contro la Fiorentina: nel giorno della sfida con il Barcellona, anche quando abbiamo fatto l’ultimo tentativo nell’ultimo allenamento, era inibito da questo fastidio che non gli avrebbe permesso di giocare al meglio. Abbiamo un problemino con Perotti, che non sarà sicuramente convocato contro la Fiorentina, speriamo di poterlo recuperare presto: ha preso un brutto colpo al polpaccio a fine primo tempo mercoledì e questo ha influito sulla sua gara. Sicuramente giocherà titolare Defrel, per quanto riguarda gli altri vedremo”.

Come finirà Roma-Fiorentina? Quel che è certo è che aprile sarà un mese con molte partite. Ecco le prossime casalinghe dei viola:

ACF Fiorentina vs Spal (Domenica 15/04/2018 ore 12:30)

ACF Fiorentina vs SS Lazio (Mercoledì 18/04/2018 ore 20:45)

ACF Fiorentina vs SSC Napoli (Domenica 29/04/2018 ore 18:00)