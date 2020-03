Domani codice giallo per rischio vento forte

Vento oggi in Alto Mugello e piogge diffuse lunedì a Firenze. La segnalazione della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana

Oggi, prima domenica di marzo, vento sull'area della Romagna-Toscana. Domani, lunedì 2 marzo, codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore nelle aree del Valdarno Inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello - Val di Sieve e Romagna - Toscana. Codice giallo per rischio idraulico sul reticolo principale nell'area Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Codice giallo per rischio vento su tutto il territorio metropolitano. Previste precipitazioni diffuse dalla tarda mattinata, localmente temporalesche dal tardo pomeriggio-sera e forti venti da sud.

Domani a Firenze codice giallo per rischio vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Scatterà alle 12 di lunedí 2 marzo e si concluderà 12 ore dopo. Possibili raffiche fino a intensità forte. La nostra cittá sarà interessata anche da temporali e pioggia anche se non con cumulati tali da comportare emissione dell'allerta.