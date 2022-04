Docu-film su 'Bella Ciao': domani proiezione a Firenze con Cgil e Anpi

Firenze, 18-4-2022 - Domani martedì 19 aprile alle 17:30 presso il cinema Stensen di Firenze (viale don Minzoni 25c) è in programma la proiezione del film documentario “Bella Ciao – Song of rebellion” (regia di Andrea Vogt). Una iniziativa promossa da Cgil Toscana insieme al suo Centro di Documentazione Archivio Storico, Anpi, Fondazione Valore Lavoro, Istituto Ernesto De Martino. Prima della proiezione , i saluti di Dalida Angelini (segretaria generale Cgil Toscana), Bruno Possenti (coordinatore regionale Anpi Toscana), Stefano Arrighetti (presidente Istituto Ernesto De Martino).

Il film documentario “Bella Ciao – Song of rebellion”, uscito lo scorso ottobre su History Channel Italia e da lì nei cinema, racconta la vera storia della canzone nata come inno antifascista dei partigiani italiani e diventato un canto di libertà in tutto il mondo, attraverso le stratificazioni musicali di una partitura misteriosa, oggi patrimonio collettivo dell’umanità.

Dice Dalida Angelini: “Bella Ciao è la canzone che ci fa sentire a casa, ovunque siamo. Bella Ciao ci parla di lotta, lavoro, libertà, solidarietà, diritti, antifascismo, e ci arriva dritto al cuore. Scoprirne e riscoprirne l’incredibile storia – raccontata nel docufilm – vedere quanto è stata ed è amata in tutto il mondo, per la melodia, per il testo, per i valori che rappresenta, è un bellissimo viaggio. L’appuntamento allo Stensen ci sembra un bellissimo modo di prepararsi al 25 aprile, Festa della Liberazione, e siamo lieti e orgogliosi di co-organizzarlo”.

Si parlerà della Resistenza e della Liberazione, di libertà e democrazia, della Repubblica italiana e del capo dello Stato nei due appuntamenti che il Comune di Vicchio organizza per venerdì 22 e sabato 23 aprile.Al Teatro Giotto venerdì 22 aprile alle ore 11 è prevista la proiezione del film Il giovane Pertini combattente per la libertà, di Giambattista Assanti, rivolta in particolare agli alunni dell’Istituto comprensivo, ma anche a cittadini, con la presenza del presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Valdo Spini, e il direttore del Centro Studi Pertini e vice presidente della Fondazione Turati, Stefano Caretti.

L’elezione del presidente della Repubblica, tra storia, aneddoti, retroscena e ritratti dei capi dello Stato che si sono succeduti fino a oggi, è al centro dell’incontro di sabato 23 aprile. Alle 17,30 in via Garibaldi si terrà infatti la presentazione del libro “Sul colle più alto” (Solferino) scritto da Valdo Spini, deputato per otto legislature e già Ministro dell'Ambiente, sottosegretario all'Interno e agli Esteri. Insieme all’autore, interverranno il sindaco Filippo Carlà Campa e l’assessore alla Cultura Sandra Pieri; Bruno Becchi, studioso di Storia Contemporanea; il sen. Dario Parrini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.