Presidio dei docenti precari oggi pomeriggio a Firenze, a partire dalle 15,30 in via Cavour davanti alla Prefettura. Il presidio è stato convocato dal sindacato "Noi Scuola" e dal gruppo Docenti precari "Tre anni per il ruolo". Tra le richieste, la stabilizzazione dei docenti e la cancellazione della nuova norma che vincola i neoimmessi in ruolo per 5 anni nella stessa scuola, di fatto senza alcuna regola.