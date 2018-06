Dmail, lo store delle idee utili ed introvabili apre in centro storico

Nel cuore di Firenze arriva lo store delle idee geniali

Sono in tanti a sfogliare il catalogo ed a consultare online le idee utili ed introvabili che da anni dettano le tendenze nel campo degli accessori, dai casalinghi al giardinaggio, dal benessere all'innovazione digitale che vede la realizzazione e la vendita di oggetti in uso alle generazioni Y e Z.



Famiglie intere si sono rivolte a Dmail per risolvere piccoli e grandi problemi di casa alla ricerca dell'idea che migliorasse il comfort abitativo o che risolvesse per sempre un problema di spazio o di funzionalità della cucina, del giardino o dell'angolo studio. Dai giovanissimi fino alla terza età, il target del marchio è ampio e si rivolge soprattutto ai curiosi pronti a sperimentare nuove soluzioni pratiche dal design accattivante.



Da oggi, 28 giugno, Firenze raddoppia i punti vendita aggiungendo allo storico negozio di via Luca Landucci il nuovo store di via de' Cerretani tra il Duomo e la Stazione di Santa Maria Novella.



"Dmail raddoppia a Firenze: vieni a trovarci nel nuovo punto vendita, in via dei Cerretani 46/R!" è il messaggio inviato alla newsletter del clienti abituali che potranno ottenere alla cassa sconti ed omaggi.