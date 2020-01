Da domani in un tratto per lavori alla rete fognaria

Per un allaccio alla rete fognaria dalle 9 di domani, mercoledì 22 gennaio, sarà istituito un divieto di transito in via del Paradiso. Il tratto interessato è quello compreso fra via Fortini e via San Marcellino. Il provvedimento sarà in vigore fino alle 17 di venerdì 24 gennaio.