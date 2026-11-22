C'è apprensione per una donna di Pistoia dispersa dopo il gravissimo incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna, vicino a Urda, in provincia di Toledo.

Due treni ad alta velocità si sono scontrati sulla linea Madrid-Siviglia. Il bilancio è di almeno 68 morti e decine di feriti, secondo le autorità spagnole.A bordo viaggiavano cinque italiani. Quattro, originari di Sassari, Bergamo, Roma e Cosenza e iscritti all'Aire, stanno bene. Della quinta, una donna di Pistoia, non si hanno ancora notizie.La Farnesina sta seguendo il caso con il console a Madrid. Sono in corso verifiche tra ospedali e soccorritori.

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