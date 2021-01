Disastro a Napoli: imbarazzo viola a fine gara

Doppietta di Insigne, gol di Demme, Lozano, Zielinski e Politano

Daniele Pradè , Direttore Sportivo della Fiorentina, al termine della gara con il Napoli: “Chiedo scusa a tutti. Tifosi e Presidente che non meritano questo. Umiliante è l'unico termine che mi viene in mente. Non me lo aspettavo dopo le ultime prestazioni. Ora serve solo calma. Da responsabile dell’area tecnica sono il primo a dovere essere messo in discussione, ma ci sono 20 partite da giocare e dobbiamo farlo lasciando la vita sul campo. Tutti noi, calciatori e Società, abbiamo il dovere di fare ogni sforzo possibile per rimediare alla figuraccia di oggi e ripartire da subito con il giusto atteggiamento”.

"Abbiamo giocato in maniera tosta, ho visto mentalità e sacrificio". Gennaro Gattuso commenta il netto successo del suo Napoli contro la Fiorentina "Sono soddisfatto per come la squadra ha interpretato la gara. Ho visto mentalità, forza e sacrificio. Nonostante il risultato largo, abbiamo rischiato di rimettere la Fiorentina in partita in un paio di occasioni".

ACF Fiorentina intanto comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alfred Duncan al Cagliari Calcio.