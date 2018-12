Dire Straits Legacy all’Obihall di Firenze, Special guest Jack Sonni

Alle spalle una serie di sold-out negli Usa e una trionfale data a Helsinki. All’orizzonte un tour italiano che promette scintille e che sabato 24 novembre si ferma all’Obihall di Firenze (ore 21): Dire Straits Legacy!

La formazione nata dall’amore e dalla passione per la musica dei Dire Straits sbarca nel Bel paese e la sorpresa è grande: la stellare line-up segna il ritorno di Jack Sonni, storico chitarrista dei Dire Straits che ha partecipato all’album “Brothers in arms” e alla successiva tournée mondiale.

"Sono entusiasta di tornare in Italia a suonare, con i miei amici ed incredibili musicisti, nei DSL Dire Straits Legacy. È un onore farne parte e riproporre quella musica che è stata una meravigliosa esperienza in comune e ci lega come una famiglia con animi affini – racconta Jack Sonni - eseguire queste canzoni leggendarie mi riporta alla memoria incredibili ricordi, così come regala grande gioia al pubblico. Mi diverto tantissimo a suonarla ancora, specialmente con questi musicisti. Quale miglior motivo per riunirci e festeggiare insieme!”.



Il tour sarà l’occasione per rivivere la magia dell’indimenticabile repertorio dei Dire Straits, con brani come “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life” e tante altre hit, ma anche per ascoltare alcune canzoni del nuovo album di inediti "3 Chord Trick” prodotto da Phil Palmer e Alan Clark.



La band è una sorta di dream team del rock e tanti sono i legami con gli indimenticati Straits: oltre alla chitarra di Jack Sonni, vedremo Alan Clark alle tastiere (lo scorso aprile si è recato a Cleveland per ritirare l’ambito riconoscimento della Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Dire Straits). E ancora, Danny Cummings alle percussioni e Phil Palmer alle chitarre (entrambi hanno partecipato all’On Every Street World Tour nei ’90), e la strepitosa sezione ritmica formata da Trevor Horn al basso e Steve Ferrone alla batteria (già al fianco di Eric Clapton, Tom Petty, Duran Duran), con gli italiani Marco Caviglia, voce e chitarra, e Primiano Di Biase alle tastiere.



I biglietti per il concerto fiorentino (posti numerati da 28 a 59 euro) sono in prevendita nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 - 055.6504112 – www.ticketone.it Per chi lo desidera si sono anche i biglietti speciali “vip legacy” che comprendono il meet & greet con la band, il cd e il pass celebrativo (info www.ticketone.it)



DIRE STRAITS LEGACY -

Nel 2013 l'incontro con l’agenzia We4Show – a new concept for the show (management della band in tutto il Mondo), dà il via al progetto che decide di produrre e promuovere, con grande passione, questa musica di indiscussa qualità. Arriva così la prima tournée, con una formazione con Phil Palmer, Pick Withers, Danny Cummings, Jack Sonni, Mel Collins e i romani Marco Caviglia, Primiano DiBiase e Maurizio Meo. Cinque concerti sold-out. Non molto tempo dopo, arriva un secondo tour, per il quale anche John Illsley e Steve Ferrone si aggiungono al gruppo. Una serie di nove date e un’esibizione all’evento finale del 97° Giro d’Italia, dove sono acclamati da oltre 20 mila persone. Nel corso degli ultimi anni ci sono stati vari cambi di formazione, fino a quella attuale formata da: Alan Clark (tastiere, hammond e cori), Phil Palmer (chitarre), Trevor Horn (basso) Danny Cummings (percussioni e cori), Mel Collins (sax), Steve Ferrone (batteria), Marco Caviglia (voce e chitarra), Primiano Dibiase (tastiere) e Jack Sonni (Special guest - chitarra). Nell’ultimo periodo l’attività della band è stata intensa con concerti in tutta Europa e Sudamerica e la pubblicazione dell’album di inediti “3ChordTrick” nel corso del 2017, ed un nuovo tour in Brasile a Gennaio 2018.



Info spettacolo

Obihall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 –

www.bitconcerti.it - www.bitconcerti.it



Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Primo settore 59 Secondo settore 49 Terzo settore 39 Quarto settore 28



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)TicketOne www.boxofficetoscana.it (tel. 892.101)



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.



Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o telefonicamente allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.