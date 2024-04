Diplomi di idraulico, elettricista e meccanico per 24 giovani

Sono 24 i giovani che hanno ricevuto il diploma per i corsi di elettricista, idraulico e meccanico al CFP don Giulio Facibeni grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, e 20 di loro hanno già trovato un’occupazione. La cerimonia si è tenuta questa mattina all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, durante la quale i giovani hanno raccontato le loro esperienze.

“È con grande soddisfazione e gioia che il CFP don Giulio Facibeni – afferma Giovanni Biondi, Presidente CFP don Giulio Facibeni – celebra questi ragazzi che hanno partecipato a uno straordinario programma di formazione che generosamente ha ricevuto il sostegno di Fondazione CR Firenze. Si tratta di ragazzi che hanno scelto di uscire dal percorso di studi tradizionale e che hanno trovato qui una nuova strada”.

“Con questi corsi – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze – diamo una possibilità a tanti giovani scelgono di abbandonare la scuola oppure di rimanere inattivi poiché non trovano la loro vocazione. Siamo lieti di partecipare oggi a questa consegna dei diplomi che dimostra, anche tenuto conto dell’alto tasso di occupazione, che la preparazione tecnica è una valida alternativa in grado di restituire ai giovani i loro sogni”.

I progetti che li hanno visti protagonisti avevano l’obiettivo di fornire un supporto e un’opportunità di crescita professionale a giovani che, per svariati motivi, nonostante la maggiore età, si trovavano in situazione di disoccupazione e senza un titolo di studio (appunto giovani NEET). Attraverso un intenso percorso formativo, questi giovani hanno avuto l'opportunità di acquisire nuove conoscenze e sviluppare competenze specialistiche tali da poter essere inseriti nel mondo del lavoro.

I percorsi formativi realizzati, che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana, sono tre:

un percorso per il conseguimento della qualifica professionale livello 3 EQF per “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici e simili” un percorso per il conseguimento della qualifica professionale livello 3 EQF per “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici” un percorso per il conseguimento della qualifica professionale livello 3 EQF per “Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche”

Il tasso di occupazione, all’80%, dimostra che le figure professionali formate riguardano professioni molto ricercate dalle aziende e scarsamente offerte dai percorsi formativi disponibili sul territorio. Inoltre, la formazione professionale realizzata in laboratori attrezzati “immersivi” che simulano la realtà lavorativa riesce ad offrire competenze specialistiche altamente spendibili nel mondo del lavoro. Il loro successo professionale ha, ovviamente, avuto un impatto positivo che sulle loro vite e sulle comunità in cui operano.

Durante la cerimonia è stata raccontata anche la recente esperienza di stage formativo all’estero per 8 allievi del terzo anno del nostro corso triennale Ampere 2 per Operatore Elettrico. Il corso è stato sostenuto da Fondazione CR Firenze e, grazie al programma Erasmus+, i nostri allievi hanno potuto fare una esperienza di lavoro all’estero (quasi tutti gli allievi coinvolti non erano mai stati all’estero).