Diodato in concerto al Parco di Pratolino

Ph Francesco De Leo

Cantautore tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato approderà oggi venerdì 18 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, a Firenze, ospite del Musart Festival 2025.

I biglietti – posti numerati da 25 a 55 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Su www.ticketone.it si possono acquistare inoltre i posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati con bus navette.Diodato è considerato uno dei cantautori più intensi ed eleganti della nuova scena italiana. La sua musica, un mix di rock e tradizione cantautorale, con richiami alla musica per film, ha contribuito a definirne una cifra stilistica unica, riconosciuta tra le più autentiche e raffinate. Tra i suoi riconoscimenti spiccano due David di Donatello, due Nastri d'Argento e la Targa Tenco vinti nella categoria miglior canzone originale con i brani "La mia terra" - colonna sonora del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino - e “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek.

Con “La mia terra”, inoltre, ha vinto il Ciak d'Oro per la categoria Miglior canzone originale e il Premio Amnesty International Italia 2024. Nel 2025 il cantautore si è aggiudicato il premio Siae nell'ambito di Ciao-Rassegna Lucio Dalla.Nella scaletta che proporrà al pubblico del Musart Festival non mancherà l’ultimo singolo “Non ci credo più” (Carosello Records), in cui il cantautore dà voce alla propria volontà di reagire, di ribadire l’importanza di non lasciarsi sopraffare da una narrazione del reale che sembra avere come unico scopo quello di dividerci e farci tollerare l’inaccettabile.

Musart Festival Firenze continuerà, sempre al Parco di Pratolino, con i concerti di Giovanni Allevi e Orchestra Sinfonica Italiana (19 luglio), Loredana Bertè (21 luglio), Roberto Vecchioni (23 luglio), Gatti Mézzi (24 luglio) e Manu Chao (26 luglio). Chiuderà il concerto all’alba del pianista Alessandro Galati, domenica 27 luglio (ore 4,45), nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze. Info e prevendite su www.musartfestival.it.VIABILITA', NAVETTE, PARCHEGGI: COME RAGGIUNGERE IL PARCO DI PRATOLINO – A chi viene in auto e moto si ricorda che il tratto di via Bolognese all’incrocio con via Salviati è chiuso per lavori.

Sul sito www.musartfestival.it sono disponibili QR code e link con itinerari alternativi per raggiungere Pratolino, a seconda che si provenga dalle aree centro, nord e sud di Firenze e dall’autostrada. Al Parco di Pratolino e nelle aree adiacenti sono stati allestiti parcheggi temporanei, collegati con navette di Autolinee Toscane. Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it. In occasione dei concerti di Giovanni Allevi (19 luglio) e Manu Chao (26 luglio), saranno in funzione treni speciali da Firenze Campo Marte a Vaglia e ritorno, con navetta gratuita da/per il parco.Per chi lo desidera, saranno disponibili inoltre navette elettriche per portare il pubblico dall’ingresso del parco all’area concerto.VISITE AL PARCO E CONCERTI AL TRAMONTO - Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto.

Sempre al Parco Mediceo, al tramonto, spazio alle giovani band Progetto Crescendo Musica Toscana della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino. I loro repertori spaziano dalla classica al jazz, al funky, al folk e allo swing.