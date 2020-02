Difesa del suolo, Fratoni a Serravalle Pistoiese

L'assessore regionale domani 27 febbraio effettuerà un sopralluogo a Rio Casale

Sopralluogo domani, giovedì 27 febbraio, dell’assessore all'ambiente Federica Fratoni sul Rio Casale nel comune di Serravalle Pistoiese (Pt) per l'intervento di demolizione del tratto tombato del corso d’acqua (finanziamento della Regione Toscana per 1 milione e 400mila euro). L’appuntamento è fissato per le ore 12, ritrovo preso la sede comunale di Piazza Gramsci a Casalguidi.

Nell'occasione saranno descritti anche gli interventi di somma urgenza realizzati a seguito dell'alluvione di dicembre 2019.

Oltre a Fratoni saranno presenti il responsabile del Genio Civile Valdarno Centrale, Marco Masi, il sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi, e i tecnici comunali.