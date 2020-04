Didattica a distanza: quanto tocca a ogni scuola di Firenze e Provincia

Un tweet dell'onorevole Toccafondi rende nota la ripartizione

Come segnala su Twitter l'onorevole di Italia Viva Gabriele Toccafondi, ex sottosegretario alla Pubblica istruzione, ecco l'elenco dei fondi destinati alla scuole di Firenze per la didattica a distanza. "Pc, tablet e connessioni per seguire didattica a distanza. 86mln arrivati alle scuole. Ecco elenco e cifre delle risorse destinate alle scuole in prov. Firenze. Molte hanno già consegnato il materiale, altre lo faranno nei prossimi giorni", il tweet di Toccafondi.