Didacta Italia 2024, in Fortezza da Basso dal 20 al 22 marzo

Torna dal 20 al 22 marzo 2024, alla Fortezza da Basso di Firenze, Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della scuola, giunto alla settima edizione e, come ogni anno, in grado di offrire ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità. Grazie alla presenza di Istituzioni e aziende, Didacta Italia intende favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico.

L’edizione 2024 è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Giunta regionale toscana.

Sono 1.780 in totale gli eventi rivolti a insegnanti, dirigenti e personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado. Il programma scientifico, a cura di Indire, presenta un ampio ventaglio di attività, dalla scuola 0-6 ai percorsi post diploma per un totale di 400 eventi fra seminari e workshop.

Nella tre giorni di fiera i docenti potranno partecipare a seminari e workshop nell’aula dell’Intelligenza Artificiale, nelle due aule immersive e nell’area dedicata al metaverso. Inoltre, è stato allestito il dipartimento 0-6, ambiente per la prima infanzia, arredato e attrezzato a ‘misura di bambino’. Gli altri dipartimenti riguardano il settore artistico, le biblioteche scolastiche innovative, gli istituti professionali alberghieri e gli Istituti Tecnologici Superiori.

Come in ogni edizione della fiera, sarà presente il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un fitto calendario di eventi all’interno del programma scientifico oltre che un’ampia Arena dove troveranno spazio altri incontri formativi e nella quale docenti e dirigenti scolastici potranno ricevere informazioni su progetti e iniziative del Ministero.

Novità assoluta di questa edizione è la nuova area interamente dedicata alle Università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con seminari workshop e tavole rotonde offerte dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con la collaborazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e grazie al contributo di una ventina di atenei e del CINECA. Il MUR sarà presente insieme alla CRUI con un proprio stand, nel padiglione Arsenale, così come le 20 Università partecipanti saranno presenti (sempre all’Arsenale) con un proprio spazio espositivo. Fra i temi che verranno trattati, l’Erasmus italiano, le opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale, i modelli innovativi della didattica universitaria, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’interdisciplinarietà, l’orientamento, le soft skills, il blended learning, le pari opportunità.

Tra i protagonisti, come di consueto, la Regione Toscana che torna a Didacta Italia con uno spazio di 273 mq all’interno del Padiglione Le Ghiaie, realizzato grazie al Pr Fse+ 2021/2027, e “Toscana fa scuola”, calendario di 32 eventi (di cui 6 nel programma scientifico), per confrontarsi su numerosi temi, dal progetto “Nidi Gratis” alle sfide dell’Intelligenza artificiale, dall’educazione alla parità di genere all’offerta formativa del sistema Its toscano.

Nel Padiglione Spadolini, sarà presente anche il Ministero della Cultura con uno spazio istituzionale in cui si svolgeranno numerosi laboratori didattici interattivi e dove il MiC presenterà la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”: i due nuovi strumenti per sostenere l’arricchimento culturale dei neo-maggiorenni”.

A Didacta sarà inoltre possibile visitare un’ampia sezione espositiva con le principali aziende della filiera della scuola e dell’istruzione. Sono 400 gli espositori in totale (+17% rispetto all’edizione 2023) su 45mila metriquadrati di superficie espositiva distribuiti in 9 padiglioni: dal settore della cancelleria e dell’editoria alle tecnologie informatiche, dall’educazione ambientale e motoria agli arredi scolastici e alla refezione. Fra gli espositori anche numerose istituzioni nazionali e internazionali, strutture scientifiche e culturali, università, scuole, associazioni, imprese, fondazioni e musei.

L’edizione 2024 di Didacta Italia è dedicata a Don Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani, “padre e maestro della gioventù” nel ricordo di Giovanni Paolo II. Suo il pensiero “In ognuno di questi ragazzi v’è un punto accessibile al bene. Compito di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare”.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE e in collaborazione con Didacta International. La mostra propone un programma di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Regione Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau. (In collaborazione con l'ufficio stampa di Firenze Fiera)

