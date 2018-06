Giovedì 21 giugno 2018, alle ore 18:00, al Teatro Romano di Fiesole

Giovedì 21 giugno alle ore 18, nel Teatro Romano di Fiesole, in occasione della Festa europea della Musica, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizzerà un Dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa e della cultura, con la partecipazione del Vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli e del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Beatrice Covassi, moderati dalla giornalista RAI Maria Concetta Mattei. Nell'Anno europeo del patrimonio culturale, questo Dialogo, che precederà il concerto del Maestro Ezio Bosso e dell'Orchestra Giovanile Italiana, sarà un'occasione per ricordare il significato che la cultura ha per l'Europa, tra valorizzazione e salvaguardia del patrimonio, promozione della diversità culturale e crescita economica, e per rispondere alle domande dei cittadini - che sono al centro del dibattito sul futuro dell'Unione - sul processo di integrazione europea e sulla direzione da intraprendere.