David Sassoli: l’abbraccio della Toscana

Firenze 11 gennaio 2021 – “Invio un abbraccio caloroso a David. Sono certo che si rimetterà presto e lo aspettiamo in Toscana”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, proprio ieri sera esprimeva la sua vicinanza al presidente del Parlamento Ue David Sassoli ricoverato per complicanze legate a disfunzioni del sistema immunitario. Poche ore dopo la notizia terribile della sua scomparsa lascia sgomenti.

“Provo un grande dolore, penso innanzitutto allo strazio dei suoi cari per un tempo interrotto in modo così difficile da accettare. Ma penso anche alla perdita enorme per la politica, per la buona politica, italiana ed europea”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa.

“Sassoli ha interpretato con grande correttezza ed equilibrio il suo ruolo di presidente dell’assemblea di Strasburgo – prosegue – ma senza mai rinunciare alla battaglia per difendere e rinnovare i valori dell’europeismo, impegnandosi in prima persona contro l’insidia dei populismi e dei nazionalismi. Nella sua attività di giornalista e di uomo delle istituzioni trasmetteva a tutti noi la convinzione, l’orgoglio e la passione con le quali agiva e che lo hanno sempre distinto. Lo piangiamo e lo piange la Toscana, che gli ha dato i natali e che si stringe alla famiglia. Alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari le condoglianze della giunta regionale e le mie personali”.

Giornalista del TG1 al fianco di Paolo Giuntella, poi in campo nell'agone politico dal 2009 come europarlamentare del gruppo socialista e democratico. David Sassoli aveva messo a frutto i suoi valori, fortemente innestati nell'umanesimo sociale. Eletto presidente del Parlamento Europeo a sorpresa, nell'estate del 2019, è stato protagonista del lancio della Conferenza sul futuro dell'Unione, del negoziato (novembre 2020) sul budget 2021-2027 con annessi i finanziamenti di Next Generation EU (le Recovery and Resilience Facilities) e, ancora di più, della convivenza dell'unica istituzione eletta direttamente e democraticamente dalle cittadine e dai cittadini della UE con l'epidemia da COVID-19. Tante sono e saranno le reazioni del mondo politico, culturale e sociale, in Italia e nel continente.

"Per me un amico vero, come non succede spesso in politica. Uomo generoso, competente, sensibile, pieno di energia. Convinto democratico, ci ha reso orgogliosi come italiani. L'Europa era il suo sogno e la sua missione. Sapeva parlare ai cittadini europei con quel suo linguaggio diretto e potente che parlava di solidarietà, di responsabilità delle nazioni, di diritti dei popoli, di sviluppo sostenibile, di attenzione ai più deboli.Ho fatto tutte le sue campagne elettorali, l'ho sostenuto da sempre, l'ho votato in ogni occasione, perché era tra i migliori politici che io abbia mai conosciuto.

Quando passava da Firenze o da Roma ci chiamava, ci vedevamo sempre, e le conversazioni con lui ci hanno sempre arricchito, grazie alla sua visione sul futuro del popolo europeo e al suo sguardo sul mondo. Le lunghe telefonate quando era fuori sede e il suo punto di vista, sempre originale, acuto, sui fatti italiani di cui spesso discutevamo, era prezioso per me Sono addolorata e smarrita per la perdita di un grande Presidente, ma mi mancherà soprattutto, enormemente, il mio carissimo amico David" lo ricorda l'On.

Rosa Maria Di Giorgi.

“L’Italia e l’Europa perdono un servitore delle Istituzioni, uomo mite, riflessivo e aperto al dialogo. Lo ringraziamo per aver tenuto alta la bandiera dei valori dell’Europa in alcuni dei momenti più critici e per aver contribuito a una nuova fase della storia europea: più attenzione ai bisogni e meno ai numeri. Sicuramente, come lui scrisse, la moneta comune è un simbolo di pace e integrazione e sicuramente lo ricorderemo come uno dei costruttori del sogno europeo”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva, ha denunciato per vilipendio Nicola Franzoni, il no-vax già noto per atti di questo tipo, che in un video sui suoi canali social ha esultato per la morte del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

“Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un personaggio che ormai ha decisamente passato il segno – spiega Alice Rossetti, coordinatrice regionale di Italia Viva -. In un momento come quello che stiamo attraversando c’è bisogno di calma e pacatezza e non di farneticazioni, offese e violenza verbale. Come tutte le persone sensate piangiamo per la scomparsa prematura di David Sassoli e speriamo che chi ha oltraggiato la sua memoria venga punito severamente”.

"Il gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Presidente dell'Europarlamento David Sassoli. Toscano, politico, avversario leale e uomo onesto che non dimenticheremo. Ci uniamo al dolore ed esprimiamo massima vicinanza ai familiari". Lo affermano il capogruppo FdI Francesco Torselli, il vicecapogruppo Vittorio Fantozzi, e i consiglieri Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri.

Il Movimento Cristiano Lavoratori della Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente del parlamento europeo e nel partecipare al dolore della famiglia, ne ricorda il tratto umano, la non comune capacità di coniugare l'impegno politico con la passione ideale e con i valori che lo hanno sempre ispirato.

Da Prato, con cui David Sassoli aveva un legame speciale, arriva anche il ricordo di padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori nella preghiera. A San Leonardo al Palco Sassoli era stato ospite due volte. Nel novembre 2019 era intervenuto per la presentazione del Manifesto del nuovo umanesimo, promosso dai Ricostruttori insieme alla Rete Il futuro che sogniamo che raccoglie molte personalità del mondo civile e politico.

Incredulità e dolore nelle parole del sindaco Matteo Biffoni che, insieme con tutta la Giunta, esprime il proprio cordoglio: "Ci lascia improvvisamente e troppo presto un uomo di valore, che è sempre rimasto legato alla nostra città dove risiede parte della sua famiglia. Da Presidente del Parlamento Europeo ha fatto un lavoro importantissimo per l'Europa e per il nostro Paese, riuscendo al contempo a rimanere vicino anche alla città di Prato con la sua presenza come ha fatto per tutta la sua vita".