DaTE: il salone internazionale dedicato all’eyewear d’avanguardia

Si svolgerà da sabato 11 a lunedì 13 settembre DaTE, salone internazionale dedicato all’eyewear d’avanguardia.

A Firenze, presso la Stazione Leopolda, location centrale e fortemente strategica raggiungibile facilmente in auto e in treno, torna l’appuntamento dell’occhialeria di avanguardia per l’autunno-inverno 2021-22, evento in cui i protagonisti sono i più innovativi player nel mondo, accomunati dalla capacità di creare, sperimentare, innovare, stupire.

Dopo l’edizione del 2020 - unico evento del settore realizzato in presenza, con un’importante affluenza in termini di espositori e di pubblico, si sta già lavorando alla nona edizione, collocata nel momento più importante d’uscita dall’emergenza sanitaria.Un’edizione imperdibile, che si pone l’obiettivo cruciale di condividere un messaggio di apertura e sviluppo per il mondo dell’eyewear, attraverso la creatività e l’innovazione.

L’evento si annuncia come momento strategico di incontro e confronto, ponendosi come polo di attrazione di aziende che si distinguono per innovazione e design e nell’eyewear di ricerca all’interno dello scenario mondiale.

“Una nuova sfida ci attende nel 2021: – spiega Giovanni Vitaloni, Presidente di DaTE – il nostro intento è quello di dare un forte segnale al settore chiamando a raccolta tutte le realtà di un segmento del mercato che, per l’abilità di innovazione, ha in sé la capacità di costruire il futuro. Chi fa ricerca, sperimentazione e innovazione – aggiunge – troverà un evento su misura, una vetrina imprescindibile per business e per far “sfilare” idee e proposte che parlano di cambiamento, quel cambiamento di cui c’è bisogno, dopo l’interruzione rappresentata dalla pandemia”.

Abbiamo bisogno di tutta la forza e la determinazione che il nostro settore ha espresso in questo lunghissimo anno di complessità. Solo insieme a espositori, buyer, ottici e tutto l’eyewear siamo in grado di muovere il mercato ed essere il motore della crescita dei prossimi anni” conclude Vitaloni.

Nel pieno rispetto delle norme anti-contagio per la sicurezza di espositori, visitatori e staff, l’occhialeria del futuro si rimette in mostra, in un contenitore, qual è DaTE, che porta al centro il design d’avanguardia.