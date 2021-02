Patrick Dempsey brand ambassador 2021 della campagna Porsche Design Eyewear

L’esclusivo lifestyle-brand ha scelto la star di Hollywood per lanciare la nuova collezione

L’attore americano é noto al grande pubblico grazie all’interpretazione del Dr. Derek “McDreamy” Shepherd nella serie TV Grey’s Anatomy, ruolo che gli é valso due Golden Globe. Attualmente gli appassionati possono ammirarlo nella serie TV “Devils”. Quando non é sul set Patrick Dempsey si prende cura della sua grande passione, il Motor Sport, motivo che lo avvicina in modo molto stretto a Porsche Design. Patrick é un formidabile pilota d’auto e ha più volte completato le 24 Ore di Le Mans, co-fondando peraltro il suo racing team Dempsey-Proton Racing. Come attore, regista, pilota o atleta, Patrick Dempsey ha sempre seguito la sua visione cercando di raggiungere il meglio per sè e per i suoi progetti. Grazie a questa piacevole ed autentica personalità lui è senza dubbio il brand ambassador ideale di Porsche Design Eyewear. Oltre alle iniziali del proprio nome, la star hollywoodiana condivide con Porsche Design l’identica passione per la precisione e la perfezione. Nel 2021 Patrick Dempsey sarà dunque il volto della nuova Porsche Design Eyewear collection, di cui indosserà quattro modelli innovativi e senza tempo che presenterà durante l’anno.

“L’icona di Hollywood Patrick Dempsey ci ispira con la sua carismatica e autentica personalità. Un esperto di prodotti innovativi e di massima qualità e che pretende queste caratteristiche dai suoi occhiali. I successi ottenuti fino ad oggi non sono mai abbastanza per questo appassionato pilota di auto da corsa, abituato a guardare avanti e puntare alla sfida successive. Patrick Dempsey è l’impersonificazione dei valori di Porsche Design ed è perfetto per rappresentare il brand” Jan Becker CEO di Porsche Design Group. Porsche Design darà vita alla campagna con contenuti digitali creativi e accattivanti, campagne periodiche con materiale di marketing esclusivo, inclusi quelli per i punti vendita, ampie attivazioni di PR e social media. “L’obiettivo della campagna globale e della partnership con Patrick Dempsey é quello di appassionare ed entusiasmare il cliente finale, supportando le vendite dei nostri esclusivi retail partner. Le nostre priorità sono innovazione, zeitgeist e qualità. Questo è sempre stato evidente nei nostril prodotti e sarà sempre più parte della nostra comunicazione” Günther Herrmann, Vice President & Head of Eyewear at Rodenstock.