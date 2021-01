Danni da maltempo: segnalazioni sul sito Artea entro il 31 gennaio

Sostegno alle imprese dalla Giunta Regionale

Le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni a causa dell'ultimo evento climatico che ha colpito alcune zone delle province di Massa Carrara, Pistoia e Lucca nei prossimi giorni potranno accedere al sistema Artea per segnalare i danni. La segnalazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2021 sul sito.

Lo fa sapere la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi che annuncia anche che in queste ore sta lavorando insieme agli uffici competenti dell’assessorato e del Ministero dell'agricoltura per individuare risorse che potranno andare a sostegno delle imprese danneggiate dal maltempo. “Ci siamo attivati subito con il Ministero dell’agricoltura - spiega la vicepresidente Saccardi - per individuare risorse che sono già nelle nostre casse ma che potremmo destinare alle imprese colpite dal maltempo che in questi ultimi giorni ha messo a dura prova un sistema già pesantemente colpito dall’emergenza sanitaria". "Vogliamo venire incontro soprattutto alle piccole imprese delle aree montane e collinari - conclude la vicepresidente -, la cui presenza è essenziale per garantire il presidio di un territorio sempre più fragile e soggetto ad eventi che si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza”.