Dan John apre il suo primo negozio monomarca a Pisa

Il brand di moda uomo italiano porta il suo inconfondibile stile nel cuore del centro storico della città della celeberrima Torre

Dan John, il brand di moda maschile made in Italy fondato da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, continua il suo progetto di espansione sul territorio, rafforzando la presenza in Toscana con l’apertura di un punto vendita a Pisa, in Corso Italia 78/80.

Situato sul corso principale che va da Piazza Vittorio Emanuele II fino al Ponte di Mezzo, e che costituisce la principale arteria cittadina pedonale della parte meridionale di Pisa dove sono presenti molti negozi di celebri marchi commerciali italiani e stranieri, il negozio ha una superficie di 80 Mq, ed ha inaugurato ufficialmente sabato 9 novembre 2019.

I prodotti Dan John sono caratterizzati da uno stile senza tempo, abiti “di servizio”, tessuti e materiali di alta qualità, attenzione ai particolari e un prezzo competitivo. Uno stile classico ma con uno “swing” contemporaneo, che trova la sua origine dalla tradizione inglese, per svilupparsi poi secondo l’inconfondibile e raffinato gusto italiano.

Il brand si sta rapidamente affermando come leader del settore in Italia, ma anche all’estero. L’apertura del nuovo negozio rientra, infatti, in un piano di sviluppo commerciale più ampio, che coinvolge diverse regioni italiane, per una diffusione sempre più capillare, ma anche in paesi esteri (al momento l’azienda è già presente in Spagna e Belgio). L’obiettivo di Dan John è di arrivare entro il 2023 a circa 187 punti vendita complessivi. Di questi 90 che saranno aperti nei prossimi 4 anni, circa il 40% sarà in Italia, il 60% all’estero.