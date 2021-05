Dal 4 al 6 Giugno a Borgo San Lorenzo torna Fiorinfiera

A Casole d’Elsa, domenica 23 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, si terrà l’8° edizione di Casole Fiorita, il mercato dei fiori promosso dalla Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il centro storico si colora di primavera, grazie alle piante e ai fiori di vivaisti e fiorai che hanno deciso di collaborare all’evento. Quest’anno si presenterà un mercato più semplice rispetto alle scorse edizioni, sarà garantito il rispetto delle normative anti-covid vigenti.

Dal 4 al 6 Giugno, Borgo San Lorenzo torna ad ospitare Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori. Nella splendida cornice dei giardini monumentali di Piazza Dante, a partire da Venerdì 4 mattina, vi aspetteranno oltre 40 espositori del settore floro-vivaistico che arriveranno da tutta la Toscana con le tipicità di stagione, attrezzature da giardino, piante ornamentali, piante grasse, alberi da frutto e fiori di ogni tipo.

In Piazza Gramsci troverete invece una zona espositiva tutta dedicata alle aziende agricole del territorio ed ai loro prodotti a Km0. A collegare le due aree, passando per Piazza del Poggio, un mercatino in cui troverete artigianato e agro-alimentare a creare un'unica passeggiata nel centro storico di Borgo San Lorenzo.

“Come lo scorso anno ripartiamo con i fiori – spiega la vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi – I colori e i profumi che ci offre la natura sono anche quest'anno segno di speranza e fiducia nel futuro che speriamo e auspichiamo possa portarci, da questa manifestazione in poi, una ripartenza definitiva. Come sempre in piena sicurezza".

L’appuntamento, che segnerà una delle prime manifestazioni del settore in regione di questa stagione, sarà caratterizzato dalle imposte misure di contenimento del virus, che richiederanno accortezze imprescindibili come l’obbligo di mascherine per tutti i visitatori, della distanza di almeno un metro tra le persone per evitare assembramenti ed un’attenzione particolare all’igiene con sanificatori per le mani in concomitanza di ogni espositore. L’area dei giardini sarà allestita con le indicazioni dei comportamenti da tenere per i visitatori e tutti gli espositori saranno tenuti al rispetto delle norme anti-contagio utilizzando ogni tipo di dispositivo di protezione individuale.

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 20:00, Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 Giugno. La “Mostra Mercato di Piante e Fiori” è organizzata dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo e la Periscopio Comunicazione con il contributo ed il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e la collaborazione del CCN di Borgo San Lorenzo, Confcommercio, Confesercenti, Associazione OFF.CU.BO, BCC-Banco Fiorentino e la sezione Soci Coop di Borgo S. Lorenzo.