Dal 24 al 26 agosto a San Godenzo Festa della Birra

Un’immersione nell’autentica atmosfera bavarese

SAN GODENZO – Tre giorni dedicati alla birra e alle specialità bavaresi. Dal 24 al 26 agosto a San Godenzo nell’area feste del parco degli Alpini ci sarà la “Festa della Birra” organizzata dal Gruppo Sportivo. Da venerdì a domenica prossimi nel comune dell’Alta Valdisieve si potrà gustare ottima birra e prodotti tipici bavaresi, come lo stinco, wurstel e spatzle.

Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 17 in poi. L’inaugurazione della festa è prevista per venerdì alle 18,30 con la spillatura della prima botte e il taglio del nastro. Da segnalare anche che sabato alle 16.30 ci sarà una sfilata di personaggi in costume bavarese. Per rallegrare le serate è previsto anche l’intrattenimento musicale.