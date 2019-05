Dal 23 maggio tutti a “Lo Scalo” Urban Garden di Fabbricato Viaggiatori

Dopo l’inaugurazione invernale al centro di Firenze, Fabbricato Viaggiatori apre il suo Urban Garden: LO SCALO. La Corte dell’ex Palazzina Reale si trasforma per l’estate 2019 e diventa luogo di incontro, bistrot, cocktail bar ed eventi

Uno spazio ideato e costruito nei primi anni 30, oggi destinato a diventare spazio per tutti, che inaugurerà ufficialmente il 23 Maggio 2019 (tempo permettendo), con un invito speciale rivolto a tutta la cittadinanza, per ridare vita e importanza ad uno dei luoghi più belli di Firenze, ma ormai poco vissuto dai fiorentini. Da “spazio per pochi”, a “spazio per chiunque”, dove si fondono cucina, cocktail ed eventi.

Un menù che si arricchisce per la maggior parte del gusto del mare, accompagnato da tapas, taglieri e tartare sull’ora dell’aperitivo. La miscelazione come ricerca ed espressione di cocktail unici e ricercati, affiancata da proposte Tiki. Ricca la proposta artistica prevista: il cinema e le degustazioni, il jazz, i live e la sonorità elettroniche, le illustrazioni e il fumetto, fino alle proposte per i bambini e le famiglie. Uno spazio per tutti fatto di luci, musica, cibo ed eventi, prontissimo a diventare uno degli spazi estivi a Firenze.

Per l’inaugurazione LO SCALO presenterà parte del suo nuovissimo menù estivo, il rumore degli shaker a lavoro e i ritmi della musica dei suoi resident.

LO SCALO di Fabbricato Viaggiatori

Piazza della Stazione 50, Firenze

fabbricatoviaggiatori@gmail.com | 055 264 5114