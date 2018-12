Dal 14 dicembre al 15 maggio 2019 la 19/ma edizione di Libernauta

È una delle delle più importanti iniziative in Italia dedicate alla promozione della lettura tra gli adolescenti. Coinvolge scuole secondarie e biblioteche della provincia e pone i ragazzi a confronto con linguaggi e problematiche del tempo, stimolandoli a leggere, scrivere, discutere di opere che non trovano spazio nella programmazione curricolare

Un progetto unico, il primo nel suo genere. Libernauta è un'iniziativa che promuove la lettura attraverso una serie d’interventi rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori dell’area fiorentina. Il concorso, che quest'anno celebra la sua XIX edizione, si presenta con un approccio alla lettura svincolato da obblighi di tipo scolastico, verte su argomenti vicini alla sensibilità giovanile, e prende il via venerdì 14 dicembre 2018.

15 i testi selezionati da un apposito comitato scientifico che quest'anno vede il ritorno di Paola Zannoner, ideatrice storica del progetto e vincitrice del Premio Strega Ragazzi 2018 con il romanzo L’ultimo faro. Insieme a lei, le prestigiose presenze di Francesco D’Adamo, scrittore e insegnante, vincitore nel 2001 del premio Cento, con Storia di Iqbal e Matteo Biagi, insegnante e coordinatore (nonché “inventore”) del blog “Qualcuno con cui correre”.

Grazie al suo network, Libernauta arriva sui banchi di oltre 30 scuole secondarie di 2° grado e in oltre 40 biblioteche della provincia di Firenze attraverso le animazioni dei 15 libri in concorso a cura dell'associazione Allibratori. Le presentazioni dei libri sono rivolte agli studenti, ma anche a insegnanti e bibliotecari.

A partire dal venerdì 14 dicembre i ragazzi potranno recarsi in una delle biblioteche comunali dell’Area metropolitana, prendere in prestito i libri dopo aver effettuato l'iscrizione al concorso direttamente dal sito di Libernauta. Per partecipare è necessario leggere almeno tre tra i titoli proposti, e quindi farne una recensione direttamente via web. Le recensioni dovranno pervenire entro il 15 maggio 2019.

Il concorso mette in palio molti premi per gli autori delle recensioni giudicate più autentiche e significative: e-readers, buoni-acquisto utilizzabili in librerie, biglietti per cinema, teatri e concerti, carte regalo Netflix e Spotify, abbonamenti per palestre e piscine.

Grazie all’avvio della collaborazione con Lucca Crea, da quest’edizione, tra i premi ci saranno anche ingressi al Lucca Comics & Games. Ogni partecipante con almeno tre recensioni riceve un premio e un attestato.

La XIX edizione del progetto prenderà avvio, come sopra citato, venerdì 14 dicembre 2018, giorno in cui si terrà anche una presentazione rivolta a insegnanti e bibliotecari che si terrà presso l’auditorium della Biblioteca di Scandicci, a partire dalle 15:30.

La nuova edizione, coordinata dall’Associazione Allibratori, propone una serie d’innovazioni che coinvolgono importanti realtà, attive nell’ambito della promozione culturale sul territorio Fiorentino. Tra queste, l’associazione culturale Wimbledon che organizza il festival “La città dei lettori” con cui Libernauta attiverà una sinergia volta a realizzare alcuni incontri con gli autori, oltre a pensare e ideare alcuni premi per i lettori del concorso.

Le novità di questa edizione riguardano anche il sito, che sarà uno strumento interamente pensato per amplificare la divulgazione del progetto e coinvolgere maggiormente i lettori. Anzitutto, una grafica che strizza l’occhio alle serie on-line più apprezzate dagli adolescenti. Altre sezioni importanti saranno il blog- che proporrà costanti aggiornamenti del progetto – e il “Channel XIX”, un canale dedicato a video rappresentativi del mondo adolescenziale. Completano la proposta, una sezione dedicata agli aggiornamenti Instagram e una playlist di Spotify che verrà aggiornata con le musiche suggerite sia dai libri in concorso che dai lettori.

Altra importante novità è, infine, la proposta di una serie d’incontri dedicati alla scrittura delle recensioni, pensati per avvicinare i ragazzi a qualcosa che sentono generalmente come ostico e difficoltoso. Gli incontri si terranno nelle sedi di alcune biblioteche fiorentine e saranno progettati e condotti da Marco Magnone coadiuvato dai ragazzi del blog di recensioni “Qualcuno con cui correre”.