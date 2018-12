Da sabato 24 novembre a giovedì 13 dicembre a Firenze il 39/mo Gamo International Festival

Sei concerti per raccontare la forza della musica di oggi, tra Le Murate, Teatro della Pergola e Biblioteca Marucelliana

Sei concerti, tra nuove produzioni, prime assolute e progetti originali dedicati alla musica contemporanea e alle produzioni più innovative e interessanti della scena italiana e internazionale: dal24 novembre al 10 dicembre torna a Firenze la 39/ma edizione del Gamo International Festival (Gif), organizzato dal Gruppo Aperto Musica Oggi (Gamo), con la direzione artistica di Giancarlo Cardini e Francesco Gesualdi (www.gamo.it). Il festival è realizzato con il sostegno di Regione Toscana; Comune di Firenze; SIAE classici di oggi; Ente Cassa di Risparmio; MUS.E Firenze, in collaborazione con Amici della Musica di Firenze e Résonance Contemporaine. Si ringrazia la biblioteca Marucelliana e l’Accademia Bardi.

Ad aprire il festival sabato 24 novembre a Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, un omaggio al compositore e contrabbasista Stefano Scodanibbio, con Francesco Platoni al contrabbasso, Federico Nicoletta al pianoforte, Stefano Pierini elettronica; il concerto racchiude anche la prima assoluta di “Ultravox I” composizione per contrabbasso e live electronics di Stefano Pierini. Il progetto a cura di Francesco Platoni è vincitore del concorsoIllumina indetto da SIAE.

Tra gli ospiti di questa edizione ilmaestro Mauricio Sotelo, protagonista del Premio GamoMusica 2018 che si svolgerà al Teatro della Pergola domenica 2 dicembreper un evento in collaborazione con gli Amici della Musica Firenze, presente nella loro stagione ed inserito nel calendario della manifestazione Strings City.

Tra gli appuntamenti da non perdere, anche quello con il Maestro Alessandro Solbiati, che terrà unamasterclass dal 2 al 7 dicembrecon il GAMO Ensemble in residenza a Le Murate. E venerdì 7 dicembrea conclusione della masterclass un concerto con tutti brani in prima assoluta eseguiti dalGamo Ensemble, diretto da Francesco Gesualdi. Tra gli eventi speciali la residenza artistica, presso Le Murate PAC, in collaborazione con MUS.E Firenze, dal titolo The act of Touch. L’installazione prevederà anche una performance live composta da sette pianoforti ad una sola nota che risuoneranno dentro un ambiente sonoro riprodotto dalla composizione elettronica. I tre artisti, ideatori e performers del progetto sono: Matteo Franceschini, composizione e live electronics, Jacopo Mazzonelli performer e scultore, Eleonora Wegher, performer L’evento è inserito nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2018 (28 novembre, ore 18). Da segnalare anche il concerto dal titolo Suono e Tempo, le musiche di Giancarlo Cardini e Giacinto Scelsi, eseguite al pianoforte dalla friulana Agnese Toniutti, si alterneranno alla voce dell’attore Davide Damianti, che leggerà brani dedicati proprio ai due compositori (1 dicembre, ore 18 – Le Murate. Progetti Arte Contemporanea).

Chiude la rassegna una nuova co-produzione in prima assoluta tra Gamo Ensemble el’ensemble Résonance Contemporaine dal titolo Le Metamorfosi, che avrà luogo giovedì 13 dicembre alle ore 17, alla Biblioteca Marucelliana. Le voci femminili soliste della formazione francese si incontreranno con gli strumenti dell’ensemble di casa a Firenze, il concerto sarà diretto da Alain Goudard e Francesco Gesualdi. L’intero programma è composto da tutte nuove commissioni che saranno eseguite in prima assoluta. La produzione GAMO-Résonance contemporaine è in collaborazione con la Biblioteca Marucelliana e con l’Accademia Bardi di Vernio.

L’associazione GAMO, attualmente diretta da Francesco Gesualdi e Giancarlo Cardini, è dedita alla diffusione della musica contemporanea. Fondata a Firenze nel 1980, intesse sodalizi artistici con gli autori più importanti del secondo Novecento proseguendo nel solco ininterrotto della ricerca musicale contemporanea. Tra gli ospiti delle passate stagioni, il maestro giapponese Hosokawa, il compositore spagnolo Luis De Pablo, il tedesco Helmut Lachenmann. Illustri compositori quali Petrassi, Donatoni, Bussotti, Cage, Sciarrino hanno dedicato al GAMO alcune loro composizioni.

