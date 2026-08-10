Da oggi scatta l’assicurazione obbligatoria per i monopattini

Da oggi chi va in monopattino elettrico deve avere anche la polizza. È entrato in vigore l’obbligo di assicurazione RC, l’ultimo tassello della riforma del Codice della Strada che dal 2024 sta equiparando i monopattini a veri e propri veicoli urbani.

L’assicurazione si aggiunge a due obblighi già attivi: il casco obbligatorio per tutti dal dicembre 2024 e il contrassegno identificativo in vigore dal 16 maggio scorso.

Come funziona. Senza il contrassegno adesivo non è possibile stipulare la polizza. Il “targhino” da 50x60mm va richiesto sul Portale dell’Automobilista con SPID, costa circa 30-35 euro e si ritira in Motorizzazione.

Solo dopo si può andare da un’assicurazione e attivare la RC verso terzi.

Chi viene fermato senza copertura rischia una sanzione da 100 a 400 euro.

Stessa multa per chi circola senza targhino o con targhino illeggibile.

Le altre regole da rispettare. Età minima 14 anni. Velocità massima 20 km/h in strada e 6 km/h in area pedonale. Divieto di circolazione su marciapiedi, di andare contromano e di trasportare passeggeri. Resta obbligatorio anche il casco omologato.

A Firenze la stretta è ancora più dura. Dal 1° aprile 2026 il Comune ha chiuso definitivamente il servizio di monopattini in sharing, diventando la prima grande città italiana a farlo. Motivo ufficiale: “potenziale violazione sistematica del Codice della strada” e impossibilità di garantire caschi e sosta corretta.

Restano consentiti solo i monopattini privati, ma con controlli più serrati da parte della Polizia Municipale. Nelle ultime settimane sono state elevate decine di multe per mancanza di casco e sosta sul marciapiede.

L’obiettivo. Per il Ministero delle Infrastrutture le nuove regole servono a mettere ordine in un settore cresciuto troppo in fretta e a tutelare sia chi guida sia pedoni e automobilisti. L’assicurazione garantisce copertura in caso di incidenti, il contrassegno permette di risalire al proprietario.

Con l’obbligo di oggi si chiude il cerchio: da oggi il monopattino è a tutti gli effetti un mezzo che per circolare deve essere identificabile, assicurato e guidato in sicurezza.