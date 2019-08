Da oggi in vendita i nuovi deodorante e bagnodoccia Neutro Roberts

Fresco Tè Verde & Lime i profumi di freschezza, con formula senza polveri garantisce l’assenza di residui visibili sugli abiti

Da oggi Neutro Roberts, lancia sul mercato il nuovo Bagnodoccia Fresco con Tè Verde & Lime da abbinare al Deodorante Fresco Zero Sali di Alluminio e Zero Macchie*, dalla stessa profumazione piacevolmente agrumata. Il Bagnodoccia Fresco Tè Verde & Lime, con la sua fragranza giovane che sposa l’effetto frizzante del Lime alla gentilezza del Tè Verde, accarezza il corpo come un quotidiano gesto d’amore, mentre la sua formula delicata a pH fisiologico, priva di sapone, rispetta anche le pelli più sensibili.

Gentilezza e Freschezza caratterizzano anche il Deodorante Fresco Zero Sali di Alluminio e Zero Macchie*, una formula esclusiva dei deodoranti Neutro Roberts, studiata per lasciare la pelle libera di respirare e garantire zero macchie* sui vestiti. Una delle principali cause delle macchie sono, infatti, i sali di alluminio, le polveri contenute in molti deodoranti che, lasciando i loro residui sugli abiti, generano le spiacevoli e antiestetiche macchie bianche. I sali di alluminio, inoltre, limitano il fisiologico processo di traspirazione ascellare, con il risultato di impedire alla pelle di respirare liberamente.

Zero Sali di Alluminio e Zero Macchie*, dunque, ma efficacia garantita dalla presenza di preziosi antibatterici di origine naturale che agiscono nel rispetto dell’equilibrio della pelle.

Così, con il nuovo Bagnodoccia Fresco e il Deodorante Fresco Tè Verde & Lime freschezza e gentilezza raddoppiano: prendersi cura di sé lasciandosi avvolgere da una profumazione nuova e rinfrescante è un piacere due volte più grande, firmato Neutro Roberts, naturalmente.

Prezzi consigliati al pubblico: