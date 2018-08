Da domani al 16 settembre torna la Festa dell’Unità alle Cascine di Firenze

Domani Creazzo alla Festa della Fiom Cgil di Firenze

Torna la Festa dell’Unità nel parco delle Cascine di Firenze che anche quest’anno è festa del Pd di Firenze e regionale. “Città, comunità, Europa” è il titolo scelto per 18 giorni di politica, presentazioni di libri, intrattenimento e gastronomia, che vedranno impegnati in totale circa mille volontari e quasi 100 relatori dal 30 agosto al 16 settembre.

Dopo il successo dell'anno scorso, torna dal 29 agosto al 2 settembre negli spazi del Circolo della Rondinella del Torrino, la Festa della Fiom Cgil di Firenze. Ognuna delle cinque serate vedrà alle ore 18 la presentazione di un libro con autore, alle 19 un dibattito, a seguire la proiezione di un film e musica dal vivo. Non mancheranno gli stand gastronomici, la libreria ed il gioco dei tappi.

Per il Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze Daniele Calosi “Fiom in festa è occasione per confrontarci e discutere su temi che riguardano il nostro territorio ed il mondo del lavoro. Vi aspettiamo per riscoprire la socialità e il piacere di stare insieme perché insieme siamo più forti nella quotidianità come nelle battaglie per i diritti, per la giustizia e per il lavoro.”