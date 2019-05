Cucina, la toscana Enrica Della Martira su Food Network con Pane, olio e fantasia

Protagonista di un nuovo programma dedicato al pane fatto in casa, in tutte le sue varietà, forme, declinazioni

La toscana Enrica Della Martira, finalista di Masterchef e cuoca a tempo pieno, è la protagonista di un nuovo programma dedicato al pane fatto in casa, in tutte le sue varietà, forme, declinazioni.

“Pane, olio e fantasia” fa il suo esordio in prima tv assoluta domenica 28 aprile alle ore 14.45 su Food Network (canale 33). Il format TV prevede otto appuntamenti alla scoperta del tipo di pane adatto a ogni occasione, dei segreti della perfetta lievitazione e delle ricette per piatti della tradizione fiorentina, toscana e italiana che del pane non possono fare a meno.

“Dalla schiacciata alla pappa col pomodoro, passando per la bruschetta e il pane di segale, quello che ci aspetta sarà un viaggio nel mondo della panificazione che non può che partire dal pane, senza sale, della mia Toscana – commenta Della Martira - re della cucina tradizionale fiorentina dove contano la lunga lievitazione, l’attenta cottura, l’abbinamento a ingredienti genuini. L’esperienza di Masterchef mi ha spinto ancor più verso la mia passione: la buona cucina. Nel 2015 ho pubblicato il libro “Bruschetta o Scarpetta” (Mondadori) e in questi anni ho viaggiato, ricercato e sperimentato il mondo della panificazione in tutta Italia, e non solo. Sono orgogliosa di questo nuovo format tv sul pane, protagonista indiscusso della nostra tavola e capace di raccontare tanto di noi, tutti pronti a sporcarvi le mani?”

“Pane, olio e fantasia” è prodotto da Dubai per Discovery Italia. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).