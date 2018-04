Crollo delle mura a San Gimignano: amarezza, e tutela del patrimonio

Cede un tratto di mura di circa 15 metri per un'altezza di circa 6 metri

Il cedimento delle mura medievali della storica meta turistica toscana riaccende l'attenzione sulla tutela del patrimonio storico artistico del Paese.

Prima la paura che l'esito potesse essere ben più grave poi l'indignazione per la cura del patrimonio, questi gli stati d'animo denunciati dal primo cittadino.

Un patrimonio tutelato dall'Unesco "fragile, ma al contempo famoso e celebrato nel mondo - dichiara il sindaco - che non può gravare solo sulle spalle delle comunità locali che, seppure con bilancio sani e ordinati, debbono investire anche sulla qualità della vita dei propri cittadini e non possono farsi carico dei costi di manutenzione di un patrimonio così ampio".



Il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi si è recato sul posto per un sopralluogo. Pronta la richiesta per lo stato di emergenza.

L'aggiornamento sul crollo di una parte delle mura di cinta medievali della ta città toscana arriva attraverso i social per voce del sindaco che parla di "serata alquanto difficile".



"Sono occorse diverse ore, ed anche la presenza delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco, per appurare, con una ragionevole certezza, che il crollo e le macerie non avessero travolto delle persone. Poi è stata fatta una lunga valutazione tra tecnici e Vigili del Fuoco per scongiurare ulteriori crolli e mettere in sicurezza la zona ed anche le abitazioni circostanti. Purtroppo il crollo ha interessato un tratto di mura di circa 15 metri per un'altezza di circa 6 metri, sul lato est. Sul terreno soprastante, nell'ex orto del carcere, sono emerse delle fenditure nel terreno che probabilmente, nelle scorse settimane, hanno fatto da convogliatori naturali di acqua nel medesimo punto che poi ha ceduto. Ogni valutazione sulla dinamica è comunque prematura e domani, con i tecnici e con gli esperti della Soprintendenza, saranno fatti ulteriori approfondimenti. Per oggi è sufficiente l'amarezza di ciò che è successo, la paura che l'esito potesse essere ben più grave e l'indignazione per il fatto che la cura di un patrimonio così esteso, fragile, ma al contempo famoso e celebrato nel mondo, non può gravare solo sulle spalle delle comunità locali che, seppure con bilancio sani e ordinati, debbono investire anche sulla qualità della vita dei propri cittadini (come stiamo facendo con gli interventi, per esempio, sulle scuole, sulle strade, sul socio-sanitario, sui cimiteri, ecc.) e non possono farsi carico dei costi di manutenzione di un patrimonio così ampio, stanti poi i vincoli di bilancio che strozzano la capacità d'investimento e di utilizzazione piena delle risorse esistenti".



Infine "Un grazie alla Polizia Municipale, agli operai manutentori ed ai tecnici del Comune, ai Vigili del Fuoco, alle persone abitanti nella zona ed a tutti i colleghi Sindaci ed amministratori che mi hanno chiamato esprimendo solidarietà ed offrendo aiuto".