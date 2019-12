Criptovalute e Blockchain: incontro a Firenze

Venerdì 6 dicembre 2019, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Convegni Duomo

Assocoin presenta Firenze Blockchain Day, venerdì 6 dicembre 2019, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Convegni Duomo di Firenze, Via de’ Cerretani, 54/R.

A seguire, saranno erogati 3 Laboratori tematici, dalle ore 15 alle ore 18, presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) dell'Università di Firenze, Via delle Pandette, 32.

“Un importante incontro focalizzato sulla tecnologia Blockchain e le Criptovalute, strumenti decentralizzati, sicuri e tracciabili, per facilitare e migliorare la nostra economia e la società. Un programma ricco, con esponenti di rilievo del mondo della Blockchain Economy italiana per confrontarsi e approfondire il tema assieme ad un importante portafoglio di partner e sponsor per una reale opportunità di ampliare il proprio network.

L’evento è totalmente gratuito ma limitato a circa 250 posti, serve quindi l’iscrizione”, afferma Andrea Nicastro, Presidente di Assocoin.