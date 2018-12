​Creative Factory, ai Ciompi il mercato creativo con laboratori e workshop

Una giornata fra creazioni uniche e laboratori artigianali

In piazza dei Ciompi arriva ‘Creative Factory’, il market della creatività e dell’impresa giovanile. L’appuntamento, in programma domenica 11 novembre dalle 9.30 alle 20, è realizzato dall’associazione Heyart con il patrocinio del Comune di Firenze.

“Un’altra bella occasione per far vivere piazza dei Ciompi all’insegna della creatività artigiana e del design – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – Un modo per scoprire creazioni originali all’insegna della sperimentazione e della riscoperta dell’artigianato”.

Il Creative Factory è un self made market per la promozione della creatività e dell’impresa giovanile. Nato a Firenze nel 2015, il market si caratterizza per produzioni curate nei minimi dettagli, realizzate da giovani designer e artisti all’insegna della selezione dei materiali e della sperimentazione, in una commistione di forme e tecniche. Durante il market saranno realizzati laboratori e workshop per bambini e adulti, gratuiti su prenotazione.

Programma

Ore 11 - Il mio libro preferito, laboratorio di illustrazione per bambini 7-11 anni, a cura di Start Art Project e Ticheclothing

Dalla parola al testo al disegno attraverso l’immaginazione. I partecipanti scopriranno le modalità e le tecniche artistiche che si usano per illustrare un testo, personalizzando infine una custodia per libri cucita a mano ispirandosi al proprio libro preferito.

Ore 15 - Il quadro di lana, workshop sulla tecnica del feltro ad ago pittorico, a cura di Diletta Granato

Durante il workshop ogni partecipante realizzerà un “quadro” come tela stoffa riciclata e la lana tinta in maniera naturale come colore.

Ore 16.30 - Zucca che lanterna, laboratorio di Halloween per bambini dai 5 ai 12 anni, a cura di Pipiakit

Realizzazione di simpatiche lanterne mostruose a forma di zucca con colori carta velina e colla.

Ore 17.30 - “Disegnare semplice” non è proprio semplice!, workshop di disegno per adulti, a cura di Rubina Barbieri

Stage di disegno a mano libera in cui vengono fornite alcune nozioni per imparare a semplificare gli elementi ed i tratti dell’illustrazione (concentrandosi sul primo piano del viso). I partecipanti sceglieranno poi un elemento con cui rappresentarsi (aggiungendo un dettaglio stilistico, enfatizzando una parte del corpo, inserendo un elemento decorativo) e personalizzeranno la loro creazione.

Live painting, a cura di Pabliu Lucero, Cura Art Lab

La sua gamma multiforme di materiali, di tecniche, di sperimentazioni, vivace e disordinata, tipica del mondo latino dove Lucero affonda le sue radici culturali è un inseguimento contagioso della felicità, dei suoi attimi fuggenti, delle sue inattese possibilità.