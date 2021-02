Covid, la Toscana torna a superare quota 1000 in un giorno

I nuovi casi di oggi 25 febbraio sono 1374 su 22.375 test. Numeri negativi, il dubbio della Zona Rossa cresce

I nuovi casi registrati in Toscana sono1 .374 su 22.375 test di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,04% (10,9% sulle prime diagnosi).

Ne dà notizia il presidente Eugenio Giani che aggiunge:

"Continua il programma regionale Territori Sicuri per lo screening di massa gratuito.Farà tappa a Barga in provincia di Lucca, Ponte Buggianese (Pistoia) e a Sovicille, in provincia di Siena. I residenti nei Comuni possono già prenotarsi sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/.Grazie... a tutti gli operatori e i volontari impegnati per la tutela della nostra salute".

Quelli di oggi 25 febbraio sono numeri molto negativi, inutile girarci attorno, numeri capaci di riportare la Toscana in Zona Rossa? Oppure sarà possibile fare Zone Rosse mirate e conchiuse, tipo quella che è iniziata oggi a Cecina?