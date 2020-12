Covid Toscana, 460 nuovi casi su oltre 16mila test e tamponi

I primi dati del 30 dicembre anticipati da Giani. Leggero peggioramento rispetto a ieri. Oggi arrivano nuove dosi di vaccino

I nuovi positivi registrati in Toscana sono 460 su oltre 16mila test e tamponi, in particolare 11.236 tamponi molecolari e 4.817 test rapidi effettuati. Lo annuncia stamani 30 dicembre il presidente toscano Eugenio Giani anticipando i dati sui social. Ieri erano stati 271 su oltre 13mila tamponi e test, quindi oggi sembra essere andata un po' peggio.

Giani oggi aggiunge: "Grazie all’Esercito Italiano, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato per l’ottima organizzazione nella consegna delle prime dosi del vaccino. Siamo orgogliosi del vostro lavoro!".

Proprio oggi è previsto l’arrivo in Toscana delle attese nuove dosi di vaccino anti Covid-19.

Non appena rese disponibili, si attiverà la macchina organizzativa per avviare, entro le successive 24 ore, la prima fase di vaccinazioni.

Come già comunicato, la somministrazione del vaccino riguarderà in prima battuta gli ospiti delle Rsa e il personale dei reparti covid degli ospedali. Successivamente la vaccinazione procederà coinvolgendo tutti gli operatori sanitari.