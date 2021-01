Covid Toscana 12 gennaio: 303 nuovi casi e cala l'incidenza casi/tamponi

Il consigliere regionale Anselmi anticipa i dati. A ieri sera somministrate il 95,1% delle dosi di vaccino

Dati buoni oggi martedì 12 gennaio in Toscana per quanto riguarda l'epidemia da Covid. Ne dà notizia il consigliere regionale Gianni Anselmi, che sul proprio profilo Facebook sottolinea che i nuovi casi sono 303 su circa 7.569 tamponi refertati, di cui 2.634 di prima diagnosi. Inoltre, l’incidenza casi/tamponi scende all’11,5% con focus sulla provincia di Livorno, in cui nonostante il buon numero di tamponi (743) esaminati nel laboratorio di Livorno sono 12 i casi rilevati, 11 nel livornese, 1 in Bassa Val di Cecina, nessuno in Val di Cornia e all’Elba.

Anselmi poi sottolinea che in Toscana ieri sera 11 gennaio erano state somministrate il 95,1% delle dosi al momento assegnate e che oggi arriveranno altre 28.275 dosi e proseguirà il lavoro sul personale sanitario e le RSA; a febbraio partirà la fase 2 con i più anziani e i soggetti fragili. Nei prossimi giorni arriveranno anche le prime dosi del vaccino Moderna che si aggiungeranno a quelle reperite da Pfizer.

Anselmi conclude ringraziando "chi ha contribuito, ieri e oggi, al ritorno a scuola dei ragazzi delle scuole superiori. Il lavoro imponente della Regione con le aziende del Trasporto Pubblico e Trenitalia, integrato dalle Prefetture e dai dirigenti scolastici, ha funzionato ovunque con il potenziamento dei trasporti e il lavoro dei volontari nel progetto “Ti Accompagno”. Si è dimostrato che si poteva fare e si è fatto, senza rinvii. Prudenza, rispetto, mascherina e buona giornata a tutti".