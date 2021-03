Covid Toscana, 1001 nuovi casi

Giani anticipa i primi dati del 9 marzo. La nostra regione regge bene ma l'Italia va verso un nuovo lockdown nazionale?

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.001 su 23.724 test di cui 13.323 tamponi molecolari e 10.401 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (8,7% sulle prime diagnosi).

Lo anticipa il presidente toscano Eugenio Giani.

"Martedì scorso - ricorda il consigliere regionale Gianni Anselmi - erano 1.058, il 9,1% di 11.566.Martedì 23 febbraio 824, il 9,1% di 9.033.Bene dunque rispetto a martedì scorso, con numeri sui tamponi che consentono un raffronto omogeneo, e in proporzione, se osserviamo gli scarti dei giorni scorsi, anche rispetto a due settimane fa. Vediamo domani se questo buon segnale sarà confermato. Nel nostro territorio oggi 48 nuovi casi: 38 nel livornese, 9 nelle Valli Etrusche (7 Bassa Val di Cecina, 2 Val di Cornia) e 1 all’Isola d’Elba.Sulla somministrazione dei vaccini la Toscana è 5ª in Italia con l’83,5% di dosi erogate sulle 458.840 assegnate.

La nostra regione sembra reggere bene ma la domanda che molti si fanno in questo periodo è la seguente: l'Italia va verso un nuovo lockdown nazionale?

A questo proposito, Aidaa ricorda le sette regole fondamentali relative alla gestione ed alla passeggiata con il cane.

"L'Italia - sottolinea ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE- ITALIAMBIENTE - corre a grandi passi verso una zona rossa che dal fine settimana potrebbe interessare tutta la nazione o comunque gran parte dell'Italia, addirittura si parla di dover anticipare il coprifuoco alle 21. Sono momenti delicati, noi come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente crediamo sia utile riproporre a tutti gli italiani le sette regole fondamentali relative alla gestione ed alla passeggiata con il cane, sono regole che valgono in tutte le fasce e che crediamo se rispettate possano aiutare tutti ad una convivenza più semplice anche in questi che si annunciano come giorni difficili.