"Covid, per la fine dell'epidemia dovremo aspettare l'estate"

La previsione del dottor Landini (Santa Maria Nuova) in previsione dell'arrivo, a gennaio, delle prime dosi di vaccino. "In Toscana la seconda ondata è stata peggiore della prima e per poco non ha mandato in crisi il sistema". Appello ai cittadini: "Non sbagliamo proprio ora..."

Firenze, 9 dicembre 2020 - “Perché la vaccinazione faccia il suo effetto ci vuole tempo, di sicuro mesi. A gennaio non sarà tutto ok, non finirà la pandemia, e dovremo aspettare almeno l’estate”. Così il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova, il dottor Giancarlo Landini, è intervenuto stamattina a Lady Radio commentando la notizia dell’arrivo delle prime dosi a metà gennaio. “Non ci sono soluzioni miracolistiche. Fino all’estate dobbiamo stare attenti, adottare le misure di prevenzione al contagio e rispettare le regole. Oggi abbiamo i reparti Covid ancora pieni”.

Sarà un Natale sicuramente diverso, ha aggiunto il dottor Landini: “Ognuno dovrà necessariamente stare a casa sua. Stiamo uscendo lentamente dalla seconda ondata, che è stata peggiore della prima, più violenta, e che per poco non ha mandato in crisi il sistema. Oggi è tutto sotto controllo, ma non possiamo rilassarci perché abbiamo di fronte ancora mesi difficili. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini: non sbagliamo proprio ora”.