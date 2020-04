Covid-19: oggi sono dieci i morti in provincia di Firenze

Al Call center Cup di San Salvi sei positivi, più altri in via di guarigione. Applicate misure di sicurezza per garantire la continuità operativa

Firenze- Dalla scorsa settimana sono stati effettuati 101 test sierologici al personale in servizio alla palazzina 15 di San Salvi a Firenze, dove ha sede anche il call center della Ausl Toscana Centro. 21 sono risultati positivi per cui sono stati effettuati i tamponi faringei per riscontro della positività. Ad oggi gli esiti dei tamponi hanno confermato sei casi positivi, mentre sette sono debolmente positivi, cioè in fase di superamento dello stato di infezione. In serata sono arrivati i primi due risultati dei sette e hanno avuto esito negativo. Ancora in attesa del risultato degli altri. Da quando sono state riscontrate le prime positività tutti gli operatori sono stati posti in quarantena nel proprio domicilio. Da oggi è stato attivato lo smart working per gli operatori della nuova centrale aziendale 055545454 che potranno continuare la propria attività a distanza dotati di un computer aziendale idoneo per garantire la sicurezza del sistema tecnologico.

Proprio stamani Domenico Mangiola, responsabile della sicurezza dei lavoratori nella USL Toscana Centro ha effettuato un sopralluogo alla palazzina sede del call center e help desk, dietro richiesta dei lavoratori e una nota del Sindacato COBAS con richiesta di chiarimenti sui provvedimenti a tutela della sicurezza applicati nella struttura frequentata da oltre 50 lavoratori che si alternano su due turni.

Per il resto sono 73 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 15 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (10 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa, 1 in provincia di Lucca, ma deceduto in un presidio ospedaliero asl centro). Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

49 casi in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 1

Barberino del Mugello: 1

Barberino Tavarnelle: 2

Borgo San Lorenzo: 1

Campi Bisenzio: 3

Firenze: 21

Impruneta: 1

Pelago: 3

Pontassieve: 3

Reggello: 1

Rignano: 1

Rufina: 3

Scandicci: 3

Sesto fiorentino: 2

3 casi nella zona empolese

Empoli: 1

Montelupo: 1

Montespertoli: 1

2 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto: 1

Santa Croce sull’Arno: 1

11 casi in provincia di Prato

Montemurlo: 2

Prato: 8

Vaiano: 1

8 casi in provincia di Pistoia

Pescia: 2

Pistoia: 4

Ponte Buggianese: 1

Serravalle pistoiese: 1

3 casi fuori provincia

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.