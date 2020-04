Covid-19: nelle ultime 24 ore tre morti a Firenze

125 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro e della nord ovest. Barelle di biocontenimento per gli Ospedali di Pistoia e Pescia

Firenze- Sono 125 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 4 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (3 nella provincia di Firenze, 1 deceduto in un presidio ospedaliero dell’Ausl Toscana Centro, ma residente fuori Regione ). Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

96 casi in provincia di Firenze, di cui 2 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 4

Borgo San Lorenzo: 1

Calenzano: 3

Campi Bisenzio: 1

Dicomano: 1

Fiesole: 2

Figline e Incisa: 3

Firenze: 33

Greve in Chianti: 1

Impruneta: 1

Lastra a Signa: 4

Londa: 3

Pelago: 2

Pontassieve: 8

Reggello: 5

Rignano: 2

Rufina: 3

San Casciano Val di Pesa: 2

San Godenzo: 1

Scandicci: 4

Scarperia e San Piero:3

Sesto fiorentino: 3

Signa: 1

Vaglia: 3

In Mugello sono stati contagiati due operatori sanitari, di anni 65 e 47 le cui condizioni di salute sono buone e non necessitano di ricovero ospedaliero. La Asl è impegnata, secondo quando previsto dal protocollo di prevenzione dei contagi, a rintracciare le persone che sono entrate in stretto contatto con il personale sanitario per avviare le procedure della messa in quarantena. Il Sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti ha commentato la notizia con le seguenti parole: “da qualche giorno non si registravano nuovi casi nel Comune di Scarperia e San Piero e eravamo tutti convinti che il pericolo fosse diminuito, ma oggi siamo ancora a fare i conti con altri malati. Purtroppo, ancora una volta, si tratta di personale che lavora nell’ambito della sanità pubblica per prestare cure mediche a chi ne ha bisogno. A loro vanno non solo i migliori auguri per il recupero immediato e la completa guarigione ma anche un ringraziamento di tutta la collettività per il lavoro fatto finora. L’emergenza continua e non possiamo abbassare la guardia. A tutti i cittadini rinnovo la raccomandazione di stare a casa.”

2 casi nella zona empolese

Capraia e limite: 2

4 casi in provincia di Pisa

Palaia: 1

San Miniato: 1

Castelfranco di Sotto: 2

11 casi in provincia di Prato

Montemurlo: 3

Prato: 8

11 casi in provincia di Pistoia

Buggiano: 3

Chiesina Uzzanese: 1

Massa e Cozzile: 1

Pieve a Nievole: 1

Pistoia: 4

Sanbuca Pistoiese: 1

Il Rotary Club Pistoia- Montecatini Terme ha donato al presidio ospedaliero San Jacopo la barella per il biocontenimento. La barella permetterà un trasporto in sicurezza del paziente Covid-19 positivo all'interno dell'ospedale ed un miglioramento dell'efficacia dei percorsi dedicati al paziente con infezione. E’ un'unità mobile di piccole dimensioni utilizzabile per l'isolamento e il trasferimento in sicurezza di pazienti affetti da malattie infettive. Può essere impiegata unitamente a strumenti di rilevazione dei parametri vitali così che, durante la movimentazione, il paziente possa essere costantemente monitorato. L'ambiente interno alla barella è a pressione negativa e un sistema di filtri garantisce che l'aria in ingresso e in uscita sia sempre pulita e priva di agenti contaminanti. Alla consegna dell'importante dispositivo erano presenti la dottoressa Lucilla Di Renzo direttore sanitario dell'ospedale e i dottori Paolo Cellini e Monica Chiti, della direzione infermieristica. La barella è stata consegnata dal Presidente del Rotary Club, Franco Michelotti. L'altra barella è invece stata donata dal Sindaco di Pescia al S.S. Cosma e Damiano. A riceverla era presente la dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio insieme alla direzione infermieristica, Cinzia Orsi, e ad altro personale.

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 42 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Apuane: 22

Comuni: Carrara 2, Massa 19, Montignoso 1;

Lunigiana: 0

Piana di Lucca: 0

Valle del Serchio: 2

Comuni: Castelnuovo Garfagnana 2;

Zona Pisana: 4

Comuni: Fauglia 1, Pisa 3;

Alta Val di Cecina Val d'Era: 5

Comuni: Pomarance 2, Pontedera 3;

Zona Livornese: 4

Comuni: Livorno 4;

Elba: 0

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 1

Comuni: Cecina 1;

Versilia: 3

Comuni: Seravezza 2, Viareggio 1.

1 caso da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest aumenta in maniera sempre più consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 158 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 409 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 567 guariti.

Questi, inoltre, i decessi che sono verificati sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

donna di 89 anni di Carrara; donna di 73 anni di Carrara; donna di 83 anni di Montignoso; donna di 77 anni di Milano; uomo di 83 anni di Lucca; uomo di 83 anni di Terricciola.

Si ribadisce anche che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 267 di cui 55 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 8.118 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.