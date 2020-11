Covid-19: la biblioteca si attiva on line e con i libri "da asporto"

Gli appuntamenti della prossima settimana tutti su Facebook a Borgo San Lorenzo ed Empoli. Attiva anche la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine

Libri da asporto? In biblioteca si può. La biblioteca chiude, ma non sospende il servizio.

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020, anche la Biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo ha dovuto stoppare le proprie attività e chiudere le sale di studio e consultazione. È stato però attivato, a partire da lunedì 9 novembre, un nuovo servizio: “il libro da asporto.” Come funzionerà: sarà aperta la porta della cappellina a fianco della biblioteca, da lì i cittadini, senza entrare all’interno dei locali, potranno riportare i libri già letti, depositandoli direttamente in un raccoglitore, e ritirare il loro pacchetto di libri o DVD, precedentemente prenotati. Come prenotare i libri? Attraverso la app SdimmApp o scrivendo una mail a biblioteca@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it. Attivo anche un servizio di assistenza telefonica e reference on line dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30 tel. 0558457197. Una volta effettuata la prenotazione arriverà la conferma di "Pronto al prestito", i libri dovranno essere ritirati entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Programma di attività online a Empoli per la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ e i musei cittadini, con nuove proposte che saranno programmate nelle prossime settimane. Chi non vuole rinunciare ad una bella lettura, divertirsi con un laboratorio creativo, approfondire la conoscenza dei più svariati argomenti, può collegarsi alla pagina Facebook della biblioteca (@fuciniempoli) e seguire i bibliotecari comodamente da casa. Un’attività al giorno per tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, alle 17.

Per affrontare l’emergenza sanitaria e psicologica il Comune di Barberino Tavarnelle porta la biblioteca, o meglio le biblioteche “Alda Merini” di Barberino Val d’Elsa ed “Ernesto Balducci” di Tavarnelle Val di Pesa, a casa dei cittadini con il ‘ritorno’ di #Io leggo da casa, il servizio di prestito a domicilio, attivato con successo durante il lockdown della scorsa primavera. La giunta Baroncelli riparte dunque dalla funzione sociale del libro, un nutrimento per la mente in questa difficile e complessa situazione sulla quale da qualche giorno grava una nuova necessaria stretta del Governo con l’emanazione del Dpcm del 4 novembre che ha applicato ulteriori misure restrittive sugli spazi culturali, compresi biblioteche e musei, decretandone la chiusura fino al 3 dicembre.

“Le biblioteche chiudono ma i bisogni non si spengono – dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi - la nostra è un’opportunità che vuole esprimere ancora una volta tutta l’attenzione e la vicinanza di cui ha bisogno la comunità in questa fase della pandemia. Consegneremo libri a domicilio a coloro che ne faranno richiesta pensando in particolare a dare una risposta alle persone più fragili, anziani, diversamente abili, persone che hanno difficoltà negli spostamenti, anche temporanei”. Il procedimento del prestito a domicilio, gratuito e attivo durante il periodo di chiusura delle biblioteche comunali, si svolgerà in sicurezza. I libri che si consegnano a domicilio seguono uno specifico protocollo di sanificazione ovvero vengono messi in quarantena tra un prestito e l’altro, in ambienti opportunamente igienizzati.

“E’ un progetto a cui tengo molto – aggiunge il sindaco David Baroncelli – nella fase di semilockdown, in cui la nostra regione è appena entrata, leggere può aiutare tanto, si ritrova lo spazio per coltivare noi stessi e la forza per allontanare ansie e pensieri negativi, il libro crea memoria e fa sentire meno soli, una medicina dell’anima che mettiamo a disposizione portando direttamente a casa e nel rispetto delle norme anticontagio, libri e testi richiesti in prestito”.

Le biblioteche comunali di Barberino e Tavarnelle continuano ad erogare servizi gratuiti accessibili h24 tramite medialibrary e consultazione on line del patrimonio complessivo costituito da circa 40mila documenti, disponibili tutto l'anno.