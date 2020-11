Empoli: ogni giorno alle 17:00 un appuntamento su Facebook con i bibliotecari

Iniziative on line dal lunedì al venerdì. Restano aperti i servizi di prestito, lettura e consultazione: dal lunedì al venerdì 9-21; sabato 9-13 e 15-19

EMPOLI - La biblioteca comunale Renato Fucini continua a farci ‘compagnia’ trasferendo la programmazione delle varie attività sul web, collegandosi alla pagina Facebook ufficiale (@fuciniempoli) e seguire così i bibliotecari comodamente da casa.

Un’attività al giorno per tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, alle 17.

Con la temporanea sospensione delle attività culturali e di promozione della lettura in presenza, decisa dall’amministrazione comunale la scorsa settimana per limitare il più possibile le occasioni di contatto diretto tra i cittadini, per tutti coloro che non vorranno rinunciare ad una bella lettura, a divertirsi con la creatività di un laboratorio, ad approfondire la conoscenza su vari argomenti, può farlo sul web.

Tutti i servizi, invece, di prestito, lettura e consultazione della biblioteca resteranno regolarmente aperti con i consueti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

PROGRAMMAZIONE ONLINE

Il lunedì sarà il giorno di Pillole Digitali, appuntamenti dedicati alle tecnologie e al mondo dei servizi online. Si parlerà di posta elettronica, social network, servizi online della pubblica amministrazione e non solo, Internet Banking e altro.

L’incontro è dedicato agli utenti adulti e fa parte del programma “3 Volte 20 Anni ideato per il pubblico over 65 “che ha avuto una battuta d’arresto per l’attuale situazione.

Il prossimo appuntamento è Lunedì 2 novembre con la rete Internet e i servizi online.

Il martedì avrà come protagonista L’Ora del Racconto… in diretta dal sottotetto. E’ uno degli appuntamenti più amati e seguiti dai piccoli utenti della biblioteca. Ogni martedì, alle 17, la bibliotecaria Antonella vi aspetterà dal divano di un’accogliente mansarda per raccontarvi le bellissime storie dei libri della biblioteca. L’incontro è rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni.

Arriviamo al mercoledì con Sferruzza, Sferruzza, l’ormai famoso ‘club’ della maglia della biblioteca comunale è diventato un grande classico che attrae ormai un gruppo ben nutrito di sferruzzanti, dedicate a vari progetti di volontariato, tra cui Viva Vittoria per la lotta alla violenza contro le donne. Ogni settimana le sferruzzanti dedicheranno un video tutorial a tecniche ed aspetti particolari della lavorazione a maglia e all’uncinetto. Potete chiedere informazioni e consigli direttamente al gruppo tramite il post del mercoledì.

A metà settimana, il giovedì verrà dato spazio all’Ora creativa con un libro al giorno che toglie la noia di torno e se poi al libro si unisce anche un divertente laboratorio creativo da fare quando più ci piace o quando le giornate non scorrono proprio sarà anche meglio.

Le bibliotecarie creative della Fucini vi aspettano ogni giovedì muniti di forbici e fantasia in azione.

Per bambini dai 4 ai 10 anni (a seconda dell’appuntamento).

Nel fine settimana, invece, il venerdì c’è Fatti un'idea con le video-recensioni o post dedicate agli utenti adulti, alla narrativa, alla saggistica o ai fumetti. L’obiettivo è quello di stuzzicare l’interesse nei confronti dei più diversi argomenti, che potranno poi essere approfonditi direttamente in biblioteca con i molti titoli disponibili a scaffale.

Tutti i video resteranno disponibili sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale Youtube, per essere consultati in qualsiasi momento.

ACCESSO IN BIBLIOTECA

Ricordiamo che l’accesso alla biblioteca è libero e che per frequentarla occorre: misurarsi la temperatura al termo scanner, indossare la mascherina di comunità, igienizzarsi le mani all’ingresso e prima dell’accesso allo scaffale.