“Cosa ne sai della Polonia”… se non l’hai attraversata in bici e in canoa

Prima presentazione a Firenze per il libro del giornalista Paolo Ciampi. Appuntamento domani, 4 aprile, al Caffè Astra al Duomo di Firenze per la rassegna “I Mercoledì al Caffè”

Firenze, 3 aprile 2018 – Il primo appuntamento di aprile con la rassegna “I Mercoledì al Caffè” è dedicato alla presentazione del libro “Cosa ne sai della Polonia” in compagnia del suo autore, Paolo Ciampi, giornalista, scrittore e viaggiatore fiorentino. Domani, mercoledì 4 aprile (ore 17) il Caffè Astra al Duomo (via de’ Cerretani 56r) ospiterà la prima presentazione a Firenze del libro di Ciampi che in queste pagine racconta la sua scoperta della Polonia, in uno straordinario viaggio tra Varsavia e i Laghi Masuri. Il fascino dei luoghi, la scoperta di un paese meraviglioso, le storie e gli incontri che solo un viaggio lento, in bicicletta e in canoa, può consentire.

Paolo Ciampi è direttore dell’Agenzia di informazione Toscana Notizie. La passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della storia fanno da timone alla sua attività quotidiana. Ha all’attivo oltre venti libri, per alcuni dei quali ha ottenuto riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. Tra le sue numerose opere: L’uomo che ci regalò i numeri (Mursia), che racconta i viaggi e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci, Il sogno delle mappe e L’Olanda è un fiore - In bicicletta con Van Gogh, finalista, quest’ultimo, del Premio Albatros (entrambi usciti per Ediciclo). È molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. Racconta libri e viaggi nel suo blog.

I prossimi appuntamenti sono fissati per mercoledì 11, con la proiezione del film “Ucho” (“L’orecchio”), regia di Karel Kachyna (Repubblica Ceca, 1970), e 18 aprile quando Mary Westerman Bulgarella presenterà “Colors in Fashion”.

Il ciclo di incontri culturali è promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco in collaborazione con il Centro Congressi al Duomo e con le associazioni culturali della città nell’ambito di Life Beyond Tourism per contribuire a una migliore conoscenza di culture diverse. Durante “I Mercoledì al Caffè” viene servito un aperitivo al costo di 5 Euro. Per presentare un libro, condividere le letture preferite con gli amici, presentare un progetto creativo o un artista, raccontare i propri viaggi o far conoscere le tradizioni del proprio paese, si possono inviare le proposte all’indirizzo e-mail: library@fondazione-delbianco.org