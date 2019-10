Corteo pro curdi a Firenze: prime foto da piazza S. M. Novella e percorso

Concentramento alle 15 e partenza alle 15,30 ma qualcuno è arrivato con largo anticipo. Arrivo in piazza Signoria

FOTOGRAFIE. Oggi sabato 19 ottobre è in programma a Firenze la grande manifestazione regionale con corteo in solidarietà con il popolo curdo. Il concentramento dei partecipanti è previsto per le 15 in piazza Santa Maria Novella con partenza del corteo alle 15.30. Ecco le prime foto, qualcuno è arrivato in buon anticipo.

I manifestanti percorreranno via dei Fossi, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via degli Strozzi, via de’ Vecchietti, via de’ Cerretani, via Zanetti, via dei Conti, piazza Madonna degli Aldobrandini, via del Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via de’ Gori, via Martelli, piazza San Giovanni, via Roma, via Calimala, via Porta Rossa, via della Condotta, via delle Farine, piazza della Signoria.

Sono quindi possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico.