Corteo Ncc a Firenze, possibili disagi alla circolazione

Protesta in corso da parte dei conducenti di auto a noleggio

Serpentone di vetture sui viali fiorentini dall'Aeroporto all'ObiHall di Firenze sud e sulla Firenze Pisa Livorno.

Gli Ncc toscani proseguono la mobilitazione e si sono organizzati per far partire un corteo di 50 van sulla FiPiLi a 90km/h su due corsie con partenza da Vicarello uscita Pontedera Ponsacco, inversione di marcia con rientro su Fi-Pi-Li direzione Pisa Centro e poi Aurelia direzione Livorno con transito davanti al Comune.

Il corteo avrà durata di circa 2 ore ed è stato organizzato spontaneamente senza il coinvolgimento di sigle sindacali.

Un corteo è presente anche a Firenze con 80 van in aumento. Il corteo, che è partito dall'Aeroporto, sta transitando in questo momento in zona Ponte alla Vittoria e si sta dirigendo presso la sede Rai Toscana.

