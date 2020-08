Corri La Vita, le magliette griffate Ferragamo in vendita da oggi

Edizione speciale questa del 2020, senza corsa ma con tanti eventi all'insegna della solidarietà

Domenica 27 settembre torna CORRI LA VITA. Da oggi 1° settembre è possibile sostenere la raccolta fondi ed assicurarsi una delle ambite magliette firmate da Salvatore Ferragamo, tra i più grandi sostenitori dell’iniziativa. La versione 2020 della maglia è verde militare ed il suo packaging è totalmente biocompostabile.

La manifestazione, tra gli eventi più attesi e partecipati in città, si prepara a festeggiare la sua XVIII edizione con una nuova formula per continuare a promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno. Quest’anno non ci sarà la tradizionale corsa cittadina lungo percorsi prestabiliti, ma verrà promosso lo sport individuale da svolgere all’aria aperta in compagnia di amici e famigliari, con i testimonial di CORRI LA VITA che si collegheranno nell’arco della intera giornata con dirette social attraverso i canali ufficiali dell’evento (Facebook e Instagram ore 9,30, 12,00, 15,00, 18,30).

Obiettivo della raccolta fondi 2020 garantire il sostegno ai tre progetti storici: il Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose in collaborazione con Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane e Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.