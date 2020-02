Coronavirus, Udinese-Fiorentina rimandata o a porte chiuse?

Anche il calcio è nel pallone: si attende da ieri una decisione ufficiale. Stop al campionato Primavera. Il Comitato LND chiede alle società di inviare per e-mail eventuali provvedimenti di chiusura degli impianti

Il Coronavirus ha messo nel caos anche lo sport. Ancora non si sa se la partita Udinese-Fiorentina di sabato prossimo 29 febbraio si giocherà o no, probabilmente si giocherà a porte chiuse ma non è affatto sicuro. Sicuro è invece che il campionato di Primavera 1 si ferma almeno per una settimana.

Per il resto, la situazione si sta evolvendo continuamente e il Comitato Regionale Toscana LND-FIGC ha inviato a tutte le società della regione una comunicazione nella quale si invitano le società stesse a comunicare tempestivamente per email alla Delegazione provinciale di appartenenza e al Comitato Regionale Toscana eventuali provvedimenti di chiusura degli impianti adottati dalle amministrazioni comunali.