Coronavirus, Toscana zona arancione da mercoledì

Nardella: "Ci faremo trovare pronti per affrontare al meglio questa nuova fase a Firenze". Si attende l'ordinanza regionale. Bar e ristoranti aperti solo per l'asporto e le consegne a domicilio?

In attesa dell'ufficialità, dalla riunione di Roma in tema di misure anti Covid tra Governo e CTS trapelano alcune indiscrezioni tra cui una importante per la Toscana che da zona gialla diventerebbe zona arancione, il secondo grado di rigidità. Una misura che la nostra regione vedrebbe adottare al pari di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Liguria.

In attesa dell'ordinanza regionale che dovrebbe essere emessa nelle prossime ore, si può anticipare che probabilmente da mercoledì 11 novembre bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie saranno sempre chiusi ma potranno continuare a vendere cibo da asporto dalle 5 alle 22 o consegnarlo a domicilio.

Tra le altre probabili misure, il divieto di spostamento tra Comuni diversi a parte che per motivi di lavoro o studio e quello di raggiungere altre regioni.

AGGIORNAMENTO ORE 19,30. La conferma arriva dal sindaco di Firenze Dario Nardella che sui social scrive: "Purtroppo il contagio non si è fermato e tutta la Toscana diventerà zona arancione a partire da mercoledì. Ci faremo trovare pronti per affrontare al meglio questa nuova fase a Firenze. Conto sulla responsabilità e sull’impegno di tutti voi".